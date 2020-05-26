Бросил курить и похудел на 15 кг: эстонец вынужденно провел 76 дней, бороздя океаны

Большинство из нас помнят то время в конце этой зимы, когда новый коронавирус звучал как отдаленная проблема где-то на другом конце света.

Как и SARS и птичий грипп, это казалось нам чужим беспокойством.

Внезапно, однако, он начал быстро распространяться по всему миру, как неприятный запах, и в итоге дошел до нас, и было почти невозможно дистанцироваться от него.

Тем не менее, 45-летний Ивар Касема признает, что истинная природа вируса еще не дошла до него, потому что приход кризиса и его пик он провел словно на другой планете.

Касема, который ранее был в основном офисным работником, однажды решил попробовать что-то новое и в результате оказался на газовом танкере, где необходимо было подготовиться к заходу судна в сухой док.

"Я пошел сначала ознакомиться, подходит ли мне вообще это. Чтобы избежать напрасной траты времени, такая предварительная работа выполняется, пока танкер перевозит свой груз", - объясняет он.

Однако особенность работы заключается в том, что заранее неизвестно, куда идти. Направление берется туда, где есть спрос на товар. Так, в середине февраля Касема не знал, предстоит ли ему поездка в Африку или в Северный Ледовитый океан.

"Так как во время работы приходится быть и снаружи, есть большая разница между тем, минусовая температура на дворе или 30 градусов тепла", - объясняет он.

К радости Касема, из порта Монтуар на западном побережье Франции танкер направился на юг. Они прошли Канарские острова и к 1 марта достигли Нигерии у побережья Западной Африки. Если не брать в расчет шторм, который произошел в самом начале поездки, путешествие прошло по плану.

"Поскольку там не было никаких особенных развлечений - только книги, куча DVD-дисков и стол для пинг-понга - вместо ужина я начал ходить в спортзал, чтобы заниматься физическими упражнениями, что было для меня непривычно", - говорит Касема.

За период изоляции он бросил курить и сбросил 15 кг веса.

Когда они прибыли в Нигерию, работа эстонцев была завершена, но, поскольку им сразу же предложили такую ​​же работу еще на одном судне, Касема также продолжил.

Для этого они вылетели из Нигерии на другую сторону Африки, на остров Маврикий. Оттуда судно направилось в Индию, сбросило груз и вернулось на Маврикий, чтобы высадить моряков.

Однако вирус в мире успел распространиться настолько, что 23 марта Маврикий больше не пускал людей в страну.

То же самое относится и к Коморским Островам, которые могли бы стать еще одним возможным местом высадки. Но из всего происходящего экипаж еще не смог сделать достаточно основательных выводов.