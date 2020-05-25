5-летнюю девочку, которую родители с рождения держали в клинике, забрали в новую семью

"Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", - прокомментировала Ярославская. Подробности разглашать женщина отказалась.

При этом уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что девочку забрали в новую семью.

Напомним, девочка родилась в 2014 году в престижной московской клинике "Мать и дитя". После выписки мать - Татьяна Максимова - вернула ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен.

Все пять лет пребывание девочки в больнице оплачивал ее отец Юрий Зинкин.

В клинике убеждены, что ребенку не требуется стационарное лечение. В марте 2019 года там попросили забрать ребенка. Однако родители не сделали этого ни в июле, когда девочку выписали, ни в сентябре, когда районный суд обязал родителей взять дочь домой.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах отца и мать. Тогда же он постановил взыскать с них алименты. 31 марта Мосгорсуд признал это решение законным, на следующий день стало известно, что малышке нашли новую семью.