Необычное ДТП: женщина въехала в стоящую полицейскую машину, а та - в остановленный Bentley

В пятницу вечером, 22 мая, на Вантовом мосту произошла странная авария - женщина врезалась в стоящий полицейский автомобиль, а тот в свою очередь в остановленный автомобиль марки Bentley, сообщает Degpunktā.
ДТП произошло в тот момент, когда водителю Bentley составляли протокол. В аварии травмы разной тяжести получили водители всех транспортных средств.
Больше всего пострадали полицейские, получившие травмы легкой и средней тяжести, в том числе ушибы и переломы, рассказал передаче сотрудник Дорожной полиции Хельмут Сташко.
Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия. Однако, ситуацию усложняет тот факт, что при ДТП был поврежден блок управления камерой, установленной в полицейской машине.
Сташко призвал отозваться всех очевидцев аварии и поделиться информацией, которой они располагают.
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