Необычное ДТП: женщина въехала в стоящую полицейскую машину, а та - в остановленный Bentley

ДТП произошло в тот момент, когда водителю Bentley составляли протокол. В аварии травмы разной тяжести получили водители всех транспортных средств.

Больше всего пострадали полицейские, получившие травмы легкой и средней тяжести, в том числе ушибы и переломы, рассказал передаче сотрудник Дорожной полиции Хельмут Сташко.

Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия. Однако, ситуацию усложняет тот факт, что при ДТП был поврежден блок управления камерой, установленной в полицейской машине.

Сташко призвал отозваться всех очевидцев аварии и поделиться информацией, которой они располагают.

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