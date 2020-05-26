Вт, 26.05.2020
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Необычное ДТП: женщина въехала в стоящую полицейскую машину, а та - в остановленный Bentley

ФОТО: Кадр из видео

В пятницу вечером, 22 мая, на Вантовом мосту произошла странная авария - женщина врезалась в стоящий полицейский автомобиль, а тот в свою очередь в остановленный автомобиль марки Bentley, сообщает Degpunktā

ДТП произошло в тот момент, когда водителю Bentley составляли протокол. В аварии травмы разной тяжести получили водители всех транспортных средств. 

Больше всего пострадали полицейские, получившие травмы легкой и средней тяжести, в том числе ушибы и переломы, рассказал передаче сотрудник Дорожной полиции Хельмут Сташко. 

Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия. Однако, ситуацию усложняет тот факт, что при ДТП был поврежден блок управления камерой, установленной в полицейской машине. 

Сташко призвал отозваться всех очевидцев аварии и поделиться информацией, которой они располагают. 

Смотрите сюжет Degpunktā на латышском языке:

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