Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции

В Тиюа-ле-Маршен (Франция) практически единогласно был выбран новый мэр - трансгендерная женщина по имени Мари Ко, сообщает Le Parisien.
Мари Ко 55 лет, по образованию она агротехник. В этом городе она проживает уже 20 лет, а гендерный переход Ко начала 15 лет назад.
Женщина отмечает, что она не активист и хочет заниматься именно муниципальной работой:
"Люди выбрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Вот что интересно: когда все становится нормально, тебя перестают отличать от остальных",
- подчеркнула Ко.
Ко выступает за устойчивое развитие экономики, и в ее планах совмещать функции мэра со своим бизнесом (ее компания занимается IT-консалтингом).
В Тиюа-ле-Маршен живет около 550 человек. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не напрямую жителями, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых отдали свои голоса за Ко.
Соучредитель Национальной ассоциации трансгендеров (ANT) Стефани Никот сообщила Le Figaro, что, согласно имеющейся информации, Ко является первой женщиной-трансгендером во Франции, которая избрана мэром.
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