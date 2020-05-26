Умер один из "думских" котов

"2011-2020. R.I.P. Ты был очень хороший кот..." - написал политик.

Напомним, именно Ушаков, занимавший на тот момент должность мэра Риги, в 2011 году привез в помещения Рижской думы двух котят из приюта. Таким образом мэр призвал всех активнее давать кров животным, попавшим в приют.

Во время руководства Ригой Нилом Ушаковым коты жили в его рабочем кабинете, однако когда председателем Рижской думы стал Олег Буров ("Честь служит Риге"), коты переехали в помещения фракции "Согласия", так как у нового градоначальника была аллергия на котов.

В феврале этого года, ввиду приближающегося роспуска Рижской думы, коты Кузя и Мурис и вовсе переехали в помещения рижского офиса депутата Европарламента Нила Ушакова на улице Стабу.