Вт, 26.05.2020
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Приняты новые правила об участии электроскутеров в дорожном движении

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ФОТО: Unsplash

Людям, достигшим совершеннолетия, для управления велосипедом или электроскутером права на вождение данных транспортных средств не понадобятся, предусматривают принятые Кабинет министров поправки к закону о дорожном движении. 

Минсообщения поясняет, что действующее нормативное регулирование недостаточно точно определяло правила участия электроскутеров в дорожном движении. К тому же рост числа электроскутеров на дорогах увеличивает риски для безопасности других участников дорожного движения, особенно пешеходов.

Принятый законопроект предусматривает возможность участия на электроскутере в дорожном движении с 14-летнего возраста. В то же время люди, не достигшие 18-летнего возраста, для управления электроскутером должны будут иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.

Также законопроект предусматривает использование в дорожном движении электроскутеров со скоростью до 25 км в час, на электроскутере будет запрещено перевозить грузы или пассажиров.

Концентрация алкоголя в крови человека, управляющего электроскутером, не должна превышать 0,5 промилле.

Подготовленные Минсообщения поправки предусматривают изменения также в отношении управления велосипедом.

Планируется, что впредь удостоверение водителя велосипеда будет необходимо людям с 10 до 17 лет, а для людей старше 18 лет для управления велосипедом или электроскутером водительские права не будут обязательны.

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