Приняты новые правила об участии электроскутеров в дорожном движении

Людям, достигшим совершеннолетия, для управления велосипедом или электроскутером права на вождение данных транспортных средств не понадобятся, предусматривают принятые Кабинет министров поправки к закону о дорожном движении.
Минсообщения поясняет, что действующее нормативное регулирование недостаточно точно определяло правила участия электроскутеров в дорожном движении. К тому же рост числа электроскутеров на дорогах увеличивает риски для безопасности других участников дорожного движения, особенно пешеходов.
Принятый законопроект предусматривает возможность участия на электроскутере в дорожном движении с 14-летнего возраста. В то же время люди, не достигшие 18-летнего возраста, для управления электроскутером должны будут иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.
Также законопроект предусматривает использование в дорожном движении электроскутеров со скоростью до 25 км в час, на электроскутере будет запрещено перевозить грузы или пассажиров.
Концентрация алкоголя в крови человека, управляющего электроскутером, не должна превышать 0,5 промилле.
Подготовленные Минсообщения поправки предусматривают изменения также в отношении управления велосипедом.
Планируется, что впредь удостоверение водителя велосипеда будет необходимо людям с 10 до 17 лет, а для людей старше 18 лет для управления велосипедом или электроскутером водительские права не будут обязательны.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!