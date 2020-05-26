Приняты новые правила об участии электроскутеров в дорожном движении

Минсообщения поясняет, что действующее нормативное регулирование недостаточно точно определяло правила участия электроскутеров в дорожном движении. К тому же рост числа электроскутеров на дорогах увеличивает риски для безопасности других участников дорожного движения, особенно пешеходов.

Принятый законопроект предусматривает возможность участия на электроскутере в дорожном движении с 14-летнего возраста. В то же время люди, не достигшие 18-летнего возраста, для управления электроскутером должны будут иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.

Также законопроект предусматривает использование в дорожном движении электроскутеров со скоростью до 25 км в час, на электроскутере будет запрещено перевозить грузы или пассажиров.

Концентрация алкоголя в крови человека, управляющего электроскутером, не должна превышать 0,5 промилле.

Подготовленные Минсообщения поправки предусматривают изменения также в отношении управления велосипедом.

Планируется, что впредь удостоверение водителя велосипеда будет необходимо людям с 10 до 17 лет, а для людей старше 18 лет для управления велосипедом или электроскутером водительские права не будут обязательны.