44 случая Covid-19 в пансионате Mārsnēni: источник вспышки так и не выявлен

На данный момент в Mārsnēni зарегистрировано 44 инфицированных Covid-19. О 30 зараженных стало известно 15 мая, а остальные случаи были выявлены до 23 мая. Среди инфицированных есть и постояльцы, и работники центра социального ухода.

Старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина сообщила агентству LETA, что в связи с массовым заражением в Mārsnēni разработаны дополнительные рекомендации, направленные на устранение новых случаев массового заражения Covid-19.

Как сообщалось, Госполиция начала ведомственную проверку в связи со вспышкой вируса в Mārsnēni.