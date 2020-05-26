Вт, 26.05.2020
Благодаря тому, что люди соблюдают установленные ограничения, уже почти две недели продолжает снижаться количество отдельных случаев заболевания Covid-19. Юриц Перевощиков, представитель SPKC

44 случая Covid-19 в пансионате Mārsnēni: источник вспышки так и не выявлен

ФОТО: AFP/SCANPIX

До сих пор не выявлен источник заражения Covid-19 в центре социального ухода Mārsnēni в Приекульском крае, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

На данный момент в Mārsnēni зарегистрировано 44 инфицированных Covid-19. О 30 зараженных стало известно 15 мая, а остальные случаи были выявлены до 23 мая. Среди инфицированных есть и постояльцы, и работники центра социального ухода.

Старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина сообщила агентству LETA, что в связи с массовым заражением в Mārsnēni  разработаны дополнительные рекомендации, направленные на устранение новых случаев массового заражения Covid-19.

Как сообщалось, Госполиция начала ведомственную проверку в связи со вспышкой вируса в Mārsnēni.

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