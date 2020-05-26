100 человек молча смотрели на здание Сейма. Как прошли два пикета в Риге

Представители оппозиционной Латвийской Зеленой партии ранее заявили о проведении у здания Сейма двух протестных акций, чтобы выразить недовольство способом рассмотрения закона об административно-территориальной реформе в окончательном чтении.

Закон рассматривается на первом заседании Сейма, проводимом с использованием системы удаленных заседаний e-Saeima.

По словам представителя Латвийской Зеленой партии Лиги Булмейстере, партия выступает категорически против рассмотрения Сеймом такого важного вопроса в удаленном формате с использованием "непроверенной электронной системы".

Галерея: Пикет у здания Сейма

В свою очередь оппозиционный депутат Алдис Гобземс призвал своих сторонников собраться на протест против использования в парламенте системы e-Saeima, которая, по его словам, не сертифицирована и не предусмотрена Конституцией.

На два протестных мероприятия Латвийской Зеленой партии пришло около 70 противников административно-территориальной реформы, а Гобземсу удалось собрать более 100 человек.

В то же время распоряжение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце предусматривает, что во время чрезвычайного положения, которое продлится до 9 июня, на пикетах может собираться не более 25 человек. Из-за этого Латвийская Зеленая партия зарегистрировала проведение двух мероприятий - собрания и пикета, пообещав, что в целом на них будет не более 50 человек.

Видео: Пикет у здания Сейма

На мероприятии к противникам административно-территориальной реформы обратился председатель правления Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс и несколько мэров. Протестующие держали в руках плакаты с изображениями тех краев, которые исчезнут в результате реформы.

В свою очередь сторонники Гобземса, следуя указаниям депутата, молча смотрели на здание Сейма.

Гобземс попросил протестующих также соблюдать социальное дистанцирование. Протест сторонников Гобземса завершился уже через 15 минут, а акция противников административно-территориальной реформы продолжалась дольше.