Приложение "Останови Covid" в Латвии. Обязательно ли оно? За нами смогут следить? Отвечаем

В чем суть приложения?

Приложение для телефонов Apturi Covid будет отслеживать контакты с теми, кто заразился новым коронавирусом. В случае заболевания Covid-19 приложение будет информировать всех, кто был в контакте с больным в течение 15 минут. При этом геолокация пользователя раскрываться не будет.

Это обязательно?

Нет, установка приложения добровольна. "Скачивать никто заставлять не будет – это абсолютно добровольно. Но если будет заражение, то с помощью приложения будет легче понять круг, с которым был контакт. Это поможет и тем, кого надо будет предупредить, и специалистам", - прокомментировала министр здравоохранения. Приложение не будет собирать GPS-данные. Телефоны, на которых оно установлено, при помощи Bluetooth будут обмениваться сигналами.

ФОТО: Facebook/Apturi Covid

Это значит, что за мной будут следить?

Илзе Винькеле сказала, что слышала от людей, что они думают, что кто-то будет следить за ними с помощью этого приложения. "Это неправда, главным принципом при разработке была именно защита данных. Не ведитесь на провокации. Мы пережили эпидемию, мы защитили себя и общество, сделали большую работу. К нормальной жизни будем возвращаться постепенно", – прокомментировала министр.