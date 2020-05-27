Весенние луговые травы на нашем столе: как их лучше всего использовать?

К тому же этот ценный, пахнущий весной продукт удобно сохранить на зиму! Какие ценные вещества содержит садовая и луговая зелень и как ее лучше всего использовать? Рекомендуют приглашенный эксперт BENU Aptieka, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт Занда Озолиня.

Будучи на природе, на лугу или в своем саду, оглядитесь вокруг, посмотрите под ноги, загляните под кусты и на ветки деревьев!

Почти повсюду можно найти что-то съедобное и полезное для здоровья, рассказывает специалист по питанию Лиене Сондоре. Несмотря на то, что первая весенняя зелень уже распустилась, если внимательно поискать, то можно найти полезные природные добавки к салатам, коктейлям и для украшения хлеба к завтраку.К тому же есть старинные рецепты использования дикорастущих трав и цветов в нашем повседневном рационе!

Богатая витаминами зелень

Съедая ежедневно по горстке зелени, мы получим природные антиоксиданты, органические кислоты, эфирные масла, бродильные вещества, танины, сапонины и другие ценные вещества, витамины, минеральные вещества, клетчатку, особенно нужно отметить витамины C, A, EиK.

Дар природы - зелень нужно знать и подумать, прежде чем включить ее в свой рацион. Нужно уметь отличать съедобные растения от несъедобных, ядовитых и знать, как лучше всего приготовить зелень.Проще всего добавлять ее в салаты и творог - это могут быть маленькие листочки заячьей капусты, ошпаренные листочки крапивы, молодые листики черной смородины, цветы и листочки первоцвета, еловые почки. Еловые почки могут быть такими разными на вкус - одни более кислые, другие "с перчинкой", более горькие. Они хорошо подойдут для зеленых салатов.

Весной и летом в салат можно добавить также какой-нибудь съедобный цветок - маргаритку, анютины глазки, яблоневый, грушевый, сливовый цвет! Яркий оттенок салату придадут желтые метелочки одуванчика. Также можно использовать лепестки жасмина или розы.

Гуляя вдоль моря, в дюнах можно найти чабрец - его маленькие листики не только освежают чай, но и прекрасно сочетаются с корнеплодами, мясом и рыбой.

Зеленые коктейли. При приготовлении зеленых коктейлей к обычным ингредиентам можно добавить яснотку белую, крапиву, звездчатку, сныть, лист черной смородины. Если кому-то не нравится слишком "зеленый" вкус коктейля, добавляем чайную лодку молотого льняного семени, свежую перечную мяту или мороженый банан. И, конечно же, в это время нужно использовать содержимое морозильной камеры - мороженые ягоды, фрукты. Если добавить к ним зелень, то получится отличный, полезный коктейль.

Возможно, в саду посеяно слишком много салата, редиски,моркови, свеклы, мангольда и других ценных даров сада. Прореживая всходы,не выбрасывайте эту зелень в компост - сполосните и добавляйте в зеленые коктейли, используйте для украшения различных блюд.

Сохраните кусочек весны на зиму!