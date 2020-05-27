Весенние луговые травы на нашем столе: как их лучше всего использовать?

Первая яркая зелень и цветущие луга создают настоящее ощущение весны и лета. Однако они не только радуют глаз, но и являются ценным дополнением к нашему весенне-летнему меню.
К тому же этот ценный, пахнущий весной продукт удобно сохранить на зиму! Какие ценные вещества содержит садовая и луговая зелень и как ее лучше всего использовать? Рекомендуют приглашенный эксперт BENU Aptieka, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт Занда Озолиня.
Будучи на природе, на лугу или в своем саду, оглядитесь вокруг, посмотрите под ноги, загляните под кусты и на ветки деревьев!
Почти повсюду можно найти что-то съедобное и полезное для здоровья, рассказывает специалист по питанию Лиене Сондоре. Несмотря на то, что первая весенняя зелень уже распустилась, если внимательно поискать, то можно найти полезные природные добавки к салатам, коктейлям и для украшения хлеба к завтраку.К тому же есть старинные рецепты использования дикорастущих трав и цветов в нашем повседневном рационе!
Богатая витаминами зелень
Съедая ежедневно по горстке зелени, мы получим природные антиоксиданты, органические кислоты, эфирные масла, бродильные вещества, танины, сапонины и другие ценные вещества, витамины, минеральные вещества, клетчатку, особенно нужно отметить витамины C, A, EиK.
Дар природы - зелень нужно знать и подумать, прежде чем включить ее в свой рацион. Нужно уметь отличать съедобные растения от несъедобных, ядовитых и знать, как лучше всего приготовить зелень.Проще всего добавлять ее в салаты и творог - это могут быть маленькие листочки заячьей капусты, ошпаренные листочки крапивы, молодые листики черной смородины, цветы и листочки первоцвета, еловые почки. Еловые почки могут быть такими разными на вкус - одни более кислые, другие "с перчинкой", более горькие. Они хорошо подойдут для зеленых салатов.
Весной и летом в салат можно добавить также какой-нибудь съедобный цветок - маргаритку, анютины глазки, яблоневый, грушевый, сливовый цвет! Яркий оттенок салату придадут желтые метелочки одуванчика. Также можно использовать лепестки жасмина или розы.
Гуляя вдоль моря, в дюнах можно найти чабрец - его маленькие листики не только освежают чай, но и прекрасно сочетаются с корнеплодами, мясом и рыбой.
Зеленые коктейли. При приготовлении зеленых коктейлей к обычным ингредиентам можно добавить яснотку белую, крапиву, звездчатку, сныть, лист черной смородины. Если кому-то не нравится слишком "зеленый" вкус коктейля, добавляем чайную лодку молотого льняного семени, свежую перечную мяту или мороженый банан. И, конечно же, в это время нужно использовать содержимое морозильной камеры - мороженые ягоды, фрукты. Если добавить к ним зелень, то получится отличный, полезный коктейль.
Возможно, в саду посеяно слишком много салата, редиски,моркови, свеклы, мангольда и других ценных даров сада. Прореживая всходы,не выбрасывайте эту зелень в компост - сполосните и добавляйте в зеленые коктейли, используйте для украшения различных блюд.
Сохраните кусочек весны на зиму!
Очень сильный вкус еде придаст черемша (если она растет в саду, так как дикая черемша - охраняемое растение!). Добавляйте ее в салаты, готовьте песто и замораживайте маленькими порциями на зиму. Зелень прекрасно сохраняется, например, в виде замороженного песто или в сушеном виде. Еловые почки можно хранить залитыми жидким медом.
Топ садовых и луговых трав
Специалист по питанию Лиене Сондоре предлагает свой топ садовых и луговых трав:
- крапива и ясноткабелая. Содержат витамины C и K, железо,медь, кальций и другие ценные вещества;
- еловые почки. Богаты эфирными маслами, витамином С,дубильными веществами, фитонцидами, органическими кислотами;
- первоцвет весенний. Это хороший источник витаминов C, A и других, содержит сапонины, эфирные масла, дубильные и другие ценные вещества;
- сныть и звездчатка. Содержат витамины Cи E, органические кислоты и другие ценные вещества;
- почки и молодые листья черной смородины. Хороший источник витамина C;
- перечная мята. Богата эфирными маслами, содержит органические кислоты, витамины, минеральные, дубильные вещества;
- душица и чабрец. Источник дубильных веществ, витамина C и других витаминов, содержат эфирные масла, фенолы и другие ценные вещества;
- щавель и заячья капуста. Содержат витамины C и K, железо и органические кислоты.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня подчеркивает, что дикорастущие травы могут стать хорошим дополнением для нашего ежедневного меню, а также помощником в деле укрепления здоровья. Так, например, крапиву можно использовать при приготовлении супа, салатов и других блюд, а также заваривать крапивный чай при малокровии, заболеваниях печени и желчных путей.
Настойка еловых почек уменьшает спазмы и обладает антибактериальными свойствами.
Первоцвет можно использовать в качестве мочегонного средства и при длительных запорах. Чай из листьев перечной мяты используется как успокаивающее средство, его также рекомендуется пить при простуде и боли в горле. Это растение также широко применяют при различных нарушениях функций желудочно-кишечного тракта, метеоризме, тошноте или потере аппетита. Душица обладает свойством улучшать функции желудочно-кишечного тракта, ее можно также принимать при простуде в качестве жаропонижающего средства. Чабрец обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, а также способствует отхаркиванию. Его используют также как средство, стимулирующее пищеварительный тракт, и как мочегонное средство.
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