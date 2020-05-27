Ср, 27.05.2020
В начале пандемии доля людей, заразившихся за границей, составляла 80%, а сейчас их немного. Юрий Перевощиков, представитель SPKC

Все госучреждения до июля получат трехмесячный запас индивидуальных средств защиты

Иллюстративное фото

ФОТО: Denis Charlet / AFP

Министерство обороны до начала июня планирует обеспечить резерв индивидуальных защитных средств на три месяца для нужд государственных учреждений, сообщил на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Минобороны планирует до конца чрезвычайного положения заполнить склады по всем востребованным позициям.

Гарисонс рассказал, что образцы доставленных масок и респираторов отправляются на тестирование в сертификационные лаборатории. К сожалению, результаты тестов ожидаются только в июле, так как в лабораториях очень большие очереди.

Гарисонс не отрицал, что в снабжении защитными средствами по-прежнему есть проблемы. Например, сырье для них ранее производилось в Беларуси, а теперь граница с ней закрыта.

12 мая министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что, если дефицит защитных средств не будет устранен, придется вновь сокращать оказание медицинских услуг.

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