Ушаков рассказал о причине смерти Муриса. Встал вопрос, как быть с Кузей

"Что теперь делать с Кузей, мы еще не решили. Или перевезти его в Брюссель, когда отменят все ограничения на передвижение. Или взять ему младшего товарища из приюта для животных", - добавил Ушаков.

Он отметил, что после роспуска Рижской думы в этом феврале коты переехали в его офис на улице Стабу, где о них заботились Анна Владова и руководитель рижского бюро политика Диана Шван.

"У Дианы на столе, сначала в думе, а потом на Стабу в принципе Мурис и проводил большую часть времени последний год", - отметил политик.

Напомним, именно Ушаков, занимавший на тот момент должность мэра Риги, в 2011 году привез в помещения Рижской думы двух котят из приюта. Таким образом мэр призвал всех активнее давать кров животным, попавшим в приют.

Во время руководства Ригой Нилом Ушаковым коты жили в его рабочем кабинете, однако когда председателем Рижской думы стал Олег Буров ("Честь служить Риге"), коты переехали в помещения фракции "Согласия", так как у нового градоначальника была аллергия на котов.

В феврале этого года, ввиду приближающегося роспуска Рижской думы, коты Кузя и Мурис и вовсе переехали в помещения рижского офиса депутата Европарламента Нила Ушакова на улице Стабу.