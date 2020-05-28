История побега из африканской Северной Кореи: помог чемпионат мира по футболу в России

План: на лодке в Италию

У Бахабелома был план сбежать через Средиземное море в какую-нибудь страну Европейского союза. Тогда ситуация в Средиземном море была критической, а количество беженцев очень большим: только в 2015 году на лодках в Европу перебрались более миллиона беженцев. Бахабелом решил идти один. На вопрос, почему он не взял с собой семью, он только улыбнулся: "Это невозможно. Я же не легально путешествовал, а очень нелегально. Как я могу рисковать своей семьей?" Когда он ушел из дома, его дочери было четыре, а сыну - семь лет. Это было шесть лет назад.

Бахабелом знал, что если он получит в ЕС международную защиту, то к нему сможет приехать и семья: "В Эритрее я не мог жить спокойно. В ЕС это возможно, и есть больше возможностей для обучения и жизни".

Из шестимиллионной Эритреи тайно сбежали более полумиллиона человек. Главным образом бегут через границу между Эритреей и Суданом. И хотя границу охраняют вооруженные солдаты, по словам Бахабелома, это все же возможно: "Если знаешь, куда идти, то можно. Это опасно, но возможно". По его словам, он бежал один ночью: "Оставлять семью было очень тяжело. Даже сейчас еще чувствую себя плохо".

Большая часть беглецов пользуются возможностями бедуинов, которые помогают пройти ночью мимо вооруженных солдат и отправляют в длинный тяжелый путь. Им нужно заплатить, по словам Бахабелома, 1000-1500 долларов.

Это длинный путь, который не все проходят живыми: "Идут к Средиземному морю, чтобы оттуда отправиться на лодках, например, в Италию".

Отказ от планов

Попав в Судан, Бахабелом передумал: "Я посмотрел видео, как бойцы ИГИЛ резали головы. Я не хотел так рисковать, у меня дети". Приглашать свою семью в Судан он не стал, поскольку прошение о предоставлении убежища в этой стране может плохо кончиться. По словам Бахабелома, были случаи, когда Судан выдавал беженцев Эритрее, и их сажали в тюрьму: "Это нехорошая страна".

Он пытался найти работу в Судане, но безрезультатно. После трех месяцев сидения в маленькой квартире он решил поискать какую-то другую страну в Африке, где можно было бы начать жизнь заново: "Поехал в столицу Руанды. Нашел работу у богатого человека в супермаркете Simba".

В Руанде Бахабелом работал в супермаркете ФОТО: Google Maps