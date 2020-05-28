Дочь Успенского обвинила отца в домашнем насилии: "Мой отец был человеком очень жестоким"

В первой половине мая появились сообщения об учреждении этой премии.

Татьяна в письме указывала, что от действий отца страдала не только она, но и вся семья. Не избежала такой участи и третья жена писателя Элеонора Филина.

"Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…", - написала она.

У мужчины были серьезные проблемы, среди них был и алкоголь. Он не обращался к специалистам, а попал в секту Виктора Столбуна. Эдуард Успенский знал о страшных методах с избиением детей, которые практиковала секта, но восхищался ими.

В комментариях изданию "Собеседник" женщина подчеркнула, что Успенский был "домашним тираном", а премия в области детской литературы не должна носить имя такого человека.

Она предположила, что тогда "любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать все, что угодно".

На открытое письмо Татьяны Успенской был получен ответ.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина указала, что при организации премии учреждение руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и иллюстраторов, не принимая во внимание их личные качества. Об этом сообщило РБК.