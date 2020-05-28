89% жителей Латвии обычно сталкиваются с нарушениями сна: что лучше не делать перед сном?

Приблизительно треть жизни человек проводит во сне - процессе, который является важной предпосылкой иммунитета, а также хорошего физического и душевного самочувствия.
Однако новейшие результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что 89% жителей Латвии обычно сталкиваются с бессонницейили нарушениями сна (часто - 16%, иногда - 36%, редко - 37%), а не касается эта проблема всего лишь 10% опрошенных. Также в исследовании делается вывод о том, что чаще всего ночью жители Латвии спят по 7 часов (42%). 5 часов и меньше ночью спят 5%, 6 часов - 18%, 8 часов - 30%, 9 часов или больше - 5%, а 1% опрошенных не смог дать конкретного ответа.
Опрос показал, что 33% опрошенных просыпаются каждую ночь или почти каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить, 17% просыпаются с этой целью пару раз в неделю, 15% - пару раз в месяц, 18% - реже, чем пару раз в месяц, а 14% ответили, что никогда не просыпаются ночью по упомянутым причинам. Полученные данные показывают, что с возрастом люди просыпаются ночью чаще.
Например, 66% респондентов в возрасте от 64-75 лет просыпаются каждую ночь или почти каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить.
В возрастной группе 55-63 лет этот показатель составляет 46%, в возрасте 45-54 лет - 26%, среди жителей в возрасте от 35-44 лет - 22%, а в возрастных группах 25-34 лет и 18-24 лет - соответственно 17% и 13%.
Сон незаменим
Человек на может обойтись без сна, так как это одна из его физиологических потребностей. Сон и его качество влияют как на физическое, так и умственное состояние. Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что во сне организм отдыхает, происходит обработка полученной днем информации, важнейшая из которой сохраняется, а ненужная стирается,или забывается. Психическая деятельность, связанная с сознанием, выключается, и в организме активизируются внутренние процессы восстановления и накопления необходимых веществ.
Специалист отмечает, что длительное недосыпание (не менее 3 месяцев) ослабляет иммунитет, повышает риск различных заболеваний - от вирусов до болезней сердца, диабета и других проблем.
Недостаточный сон означает, что организму не хватает времени, чтобы восстановиться, в результате появляется слабость, становится трудно сосредоточиться, возникают ярко выраженные колебания настроения и подавленность.
Сколько часов рекомендуется спать?
Продолжительность сна у каждого может быть индивидуальной, однако в среднем взрослому человеку необходимо спать 7-8 часов в сутки. У пожилых людей продолжительность сна может быть меньше - около 5-6 часов. На то, сколько сна требуется каждому человеку, влияют не только его физиологические потребности, но и характер работы (физическая или умственная), физическая активность и другие факторы. Согласно результатам Мониторинга здоровья, именно люди более старшего возраста указали, что спят меньше. Так, например, 22% опрошенных в возрасте 64-75 лет отметили, что каждую ночь спят 6 часов или меньше, а в возрастной группе 18-24 лет такой ответ дали 14% опрошенных.
Какие факторы влияют на качество сна?
Зитмане отмечает, что на качество сна влияет несколько факторов - режим сна, ритуалы перед сном, физическая активность, подходящие матрас и подушка, а также температура воздуха. Также в комнате не может быть слишком светло и шумно. Что касается режима сна, то 40% опрошенных ложатся спать около 23:00, 25% - около 24:00, 21% - около 22:00, 9% - в 01:00 или позже, а 3% - в 21:00 или раньше. 36% ответили, что обычно просыпаются около 07:00, 31% - около 06:00, 14% - около 08:00, 10% в 05:00 или раньше, а 7% просыпаются в 09:00 или позже. Доктор Зитмане отмечает, что самое важное - это сколько времени отводится на сон. Есть люди, которые не могут выспаться, если они не легли спать вовремя, другие же чувствуют себя лучше, если поздно ложатся спать и поздно встают.
Эксперт также отмечает, что незадолго до отхода ко сну рекомендуется совершить прогулку на свежем воздухе.
Желательно также перед сном соблюдать определенные ритуалы, например, почитать книгу, чтобы организм уже заранее расслабился и было легче заснуть. Очень важно каждый день (включая выходные) просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Большое значение имеют также условия, в которых человек спит: матрас и подушка должны быть удобными и приспособленными к индивидуальным потребностям, в комнате должно быть темно и тихо, желательно, чтобы температура воздуха была 18°C.
Следить за качеством сна
В мире все большую популярность приобретают различные умные устройства, которые позволяют измерять качество сна и следить за его циклами. Результаты Мониторинга здоровья показали, что в целом 22% опрошенных обычно следят за качеством своего сна с помощью измерителя активности или спортивных часов (6% делают это регулярно, 6% - иногда, а 10% - редко). Чаще всего за качеством сна с помощью различных умных устройств следят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
В целом 36% респондентов из этой группы отметили, что для измерения качества сна пользуются измерителем активности или спортивными часами.
Что не рекомендуется делать перед сном?
Во второй половине дня не следует употреблять напитки, содержащие кофеин (кофе, крепкий чай, энергетические напитки). За час до сна не рекомендуется смотреть в экран телефона или монитор компьютера, так как исходящий от них голубой свет мешает естественной выработке организмом гормона сна - мелатонина и может вызвать трудности с засыпанием. Не рекомендуется также смотреть телевизор или играть в видеоигры. Перед тем, как лечь спать, не следует переедать, так как это не только будет мешать заснуть, но и создаст повышенную нагрузку на пищеварительную систему, которой ночью также нужно было бы отдохнуть, а не работать в усиленном режиме.
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