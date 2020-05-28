89% жителей Латвии обычно сталкиваются с нарушениями сна: что лучше не делать перед сном?

Однако новейшие результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что 89% жителей Латвии обычно сталкиваются с бессонницейили нарушениями сна (часто - 16%, иногда - 36%, редко - 37%), а не касается эта проблема всего лишь 10% опрошенных. Также в исследовании делается вывод о том, что чаще всего ночью жители Латвии спят по 7 часов (42%). 5 часов и меньше ночью спят 5%, 6 часов - 18%, 8 часов - 30%, 9 часов или больше - 5%, а 1% опрошенных не смог дать конкретного ответа.

Опрос показал, что 33% опрошенных просыпаются каждую ночь или почти каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить, 17% просыпаются с этой целью пару раз в неделю, 15% - пару раз в месяц, 18% - реже, чем пару раз в месяц, а 14% ответили, что никогда не просыпаются ночью по упомянутым причинам. Полученные данные показывают, что с возрастом люди просыпаются ночью чаще.

Например, 66% респондентов в возрасте от 64-75 лет просыпаются каждую ночь или почти каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить.

В возрастной группе 55-63 лет этот показатель составляет 46%, в возрасте 45-54 лет - 26%, среди жителей в возрасте от 35-44 лет - 22%, а в возрастных группах 25-34 лет и 18-24 лет - соответственно 17% и 13%.

Сон незаменим

Человек на может обойтись без сна, так как это одна из его физиологических потребностей. Сон и его качество влияют как на физическое, так и умственное состояние. Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что во сне организм отдыхает, происходит обработка полученной днем информации, важнейшая из которой сохраняется, а ненужная стирается,или забывается. Психическая деятельность, связанная с сознанием, выключается, и в организме активизируются внутренние процессы восстановления и накопления необходимых веществ.

Специалист отмечает, что длительное недосыпание (не менее 3 месяцев) ослабляет иммунитет, повышает риск различных заболеваний - от вирусов до болезней сердца, диабета и других проблем.

Недостаточный сон означает, что организму не хватает времени, чтобы восстановиться, в результате появляется слабость, становится трудно сосредоточиться, возникают ярко выраженные колебания настроения и подавленность.

Сколько часов рекомендуется спать?

Продолжительность сна у каждого может быть индивидуальной, однако в среднем взрослому человеку необходимо спать 7-8 часов в сутки. У пожилых людей продолжительность сна может быть меньше - около 5-6 часов. На то, сколько сна требуется каждому человеку, влияют не только его физиологические потребности, но и характер работы (физическая или умственная), физическая активность и другие факторы. Согласно результатам Мониторинга здоровья, именно люди более старшего возраста указали, что спят меньше. Так, например, 22% опрошенных в возрасте 64-75 лет отметили, что каждую ночь спят 6 часов или меньше, а в возрастной группе 18-24 лет такой ответ дали 14% опрошенных.

Какие факторы влияют на качество сна?