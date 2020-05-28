"Агрессивное вождение оставляет шрамы": в центре Риги установили "залитую кровью" BMW

26 мая Государственная полиция открыла новую кампанию по безопасности дорожного движения "Агрессивное вождение оставляет шрамы".
Цель кампании - напомнить о том, что скорость и агрессия на дороге часто приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.
В рамках кампании уже состоялась пресс-конференция и был выпущен социальный видеоролик.
Теперь же в самом центре Риги установлен и визуальный объект, посвященный кампании: окровавленный автомобиль BMW с надписью по бокам "Агрессивное вождение оставляет шрамы".
Галерея: "Агрессивное вождение оставляет шрамы"
Ранее на пресс-конференции начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис сообщил журналистам, что ситуация с безопасностью дорожного движения в Латвии в настоящее время оценивается как удовлетворительная.
В этом году на дорогах погибли 44 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших почти не изменилось. Данные полиции свидетельствуют, что количество протоколов за нарушения также не сокращается.
Крапсис отметил, что в целом такие показатели не устраивают ни Госполицию, ни общество.
Крапсис сообщил, что новая кампания нацелена в первую очередь на молодых водителей.
"Агрессивную езду можно приравнять к лихачеству и правовому нигилизму", - отметил он.
Начальник Главного управления полиции порядка подчеркнул, что полиция и впредь будет использовать весь свой арсенал для борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного движения.
Одним из наиболее эффективных способов является контроль за движением на нетрафарированных полицейских машинах.
Как сообщил руководитель департамента квалификации Дирекции безопасности дорожного движения Юрис Тетерис, проведенный в прошлом году опрос показал, что 92% водителей агрессивное вождение считают проблемой, а у каждого третьего есть друг или знакомый, который пострадал в ДТП из-за агрессивной езды.
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