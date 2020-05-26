Видео ⟩ "Агрессивное вождение оставляет шрамы". Госполиция запускает новую кампанию

Во вторник, 26 мая, Государственная полиция открывает новую кампанию по безопасности дорожного движения "Агрессивное вождение оставляет шрамы".
Цель кампании - напомнить о том, что скорость и агрессия на дороге часто приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.
В мероприятии в режиме видеоконференции принимают участие начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис, начальник отдела квалификации Дирекции безопасности дорожного движения Юрис Тетерис, психотерапевт Артурс Миксонс, руководитель отдела обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Службы неотложной медицинской помощи Юрис Раудовс и руководитель Школы безопасной езды Янис Ванкс.
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