Чт, 28.05.2020
Я бежал по лесу так быстро, как мог. Попытался идти прямо, но на пути оказалась река. Плыл и увидел знак Европейского союза. Я был очень счастлив. Бахабелом, эритреец, нелегально перешедший эстонско-российскую границу

Хорватия открывает границы для жителей десяти стран ЕС, в том числе Латвии

Туристы в Хорватии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / PA Images

Хорватия в четверг без каких-либо ограничений открыла границы для граждан десяти стран ЕС, в том числе Латвии. Тем самым государство поддерживает жизненно важную для него отрасль - туризм. 

Ограничения отменены для стран с аналогичной ситуацией по распространению коронавируса.

Это Австрия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Германия. 

В Хорватии с 4,2 млн населения зарегистрировано немногим более 2000 случаев заболевания Covid-19, умерло немногим более 100 человек. 

Список разрешенных стран будет со временем расширен, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. 

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