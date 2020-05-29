Ecolines возобновил рейсы между странами Балтии

Рейсы из Риги в Таллинн будут отправляться в 8:00 и 19:00, из Таллина в Ригу - также в 8:00 и 19:00. Рейсы из Риги в Вильнюс будут отправляться в 7:30 и 18:00, из Вильнюса в Ригу - в то же время.