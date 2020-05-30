147 или 100 000 евро? Иностранная студентка требует от Эстонии возмещения ущерба

У свободы есть цена

Сам случай Реэты Бандари Департамент полиции и погранохраны комментировать не стремится, хотя согласно судебным документам, по оценке полиции, рассчитать размер ущерба за лишение Бандари свободы можно на основании Закона о компенсации ущерба, вызванного производством. Это означает, что нанесенный студентке ущерб компенсируется на основании дневной ставки. А последний рассчитывается, исходя из брутто-зарплаты за последний месяц, которая делится на 30.

То есть, цена суток свободы Реэты Бандари составляет всего 147 евро и 20 центов.

Реэта Бандари (в центре) в гостях у родственников в Хельсинки празднует непальский государственный праздник. ФОТО: Erakogu

Кроме того, полиция считает требование о возмещении нематериального ущерба необоснованным, поскольку, по ее оценке, студентка недостаточно обосновала пережитую боль.

А адвокат Алдо Вассар считает, что такое мнение не оспаривает возникновения нематериального ущерба, но, по сути, требует от Бандари, чтобы она еще раз в суде описала свои переживания и выразила их словами. Более того, полиция и сама в деталях в курсе, что она сделала человеку. По сути, виновный признает вину, но просит жертву еще раз все всем объяснить.

Полиция считает, что возвращение из Непала и нахождение здесь не может объяснить нанесенный студентке нематериальный ущерб, поскольку во время собеседования при выдаче вида на жительства Бандари сказала, что у нее есть дочь, которая живет в Непале у ее родителей.

Другими словами, возможность побыть с ребенком не могла вызвать у Реэты Бандари страдания и душевную боль.

И жалоба на то, что она была вынуждена прервать обучение в Эстонии и забросить жизнь здесь, не является, по словам представителей полиции, уместной, поскольку основным местом жительства Бандари является Непал.

Вассар отмечает, что, по его оценке, контраргументы полиции - это юридический шум: "Явно в интересах полиции заплатить как можно меньшую компенсацию или вообще ее не платить. Это видно и из их ответа, в конце которого они просят суд взыскать нематериальный ущерб в сумме, не превышающей 147 евро и 20 центов".

"Я не хочу иметь в сегодняшней Эстонской Республике Департамент полиции и погранохраны, поведение и менталитет которого словно вышли из советского времени, где игнорировали и спорили со всеми до последнего момента, и никогда не признавали ошибок. По делу Реэты Бандари Департамент полиции и погранохраны извинился только теперь, почти год спустя, и только в этом судебном деле после того, как мы обратили на это внимание", - сказал Вассар.

Теперь Вассар и его клиентка подали в суд требование о компенсации таким образом, что просят суд самому назначить справедливую компенсацию за нанесенный Бандари нематериальный ущерб. Обе стороны могут объяснить суду, какую сумму они считают справедливой, но суд не привязан в своем решении к этим суммам.

Суды предпочитают отказывать Сложной эту историю делает то, что, по нашим данным, раньше никто не требовал возмещения ущерба за предписание о выезде или о незаконной высылке. В целом законом предусмотрены конкретные правила и суммы, которые государство должно компенсировать за незаконное лишение свободы, и на практике от этого особо не уклоняются. А по административным делам у нас есть опыт, что суды скорее отказывают, чем назначают взыскание компенсации нематериального ущерба. Взысканные суммы очень маргинальны вне зависимости от того, о каком случае из описанных в законе идет речь. Во многих случаях достаточным считается простое извинение. Канцлер юстиции советует требовать компенсации ущерба "К нам с описанием таких обстоятельств не обращались, но если бы обратились, то мы сослались бы на девятую статью Закона о государственной ответственности, в первой части которого написано, что человек может требовать компенсацию нематериального ущерба, в том числе в случае унижения достоинства, лишения свободы, дома и неприкосновенности личной жизни, а также посоветовали бы требовать компенсации ущерба", - сказал руководитель пресс-службы канцлера юстиции Янар Филиппов.