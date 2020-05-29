"Останови Covid!": приложение наконец заработало и в Латвии

Не разглашая идентичность и местонахождение пользователя, приложение в случае заболевания позволит проинформировать всех, кто также пользуется этим приложением и с кем больной вступал в близкий контакт. Приложение работает с использованием технологии Bluetooth, и доступно для устройств с операционными системами iOS и Android.

Согласно расчетам эпидемиологов и ученых, даже если только 20% жителей Латвии будут пользоваться приложением, это станет существенной поддержкой в идентификации риска и дальнейшем ограничении распространения инфекции в обществе.

"Пока в мире еще недоступны вакцина или лекарство, которые защитили бы людей от заболевания Covid-19, нам нужно научиться с ним жить, тщательно соблюдая рекомендации эпидемиологов и медиков. Ответственное участие общества и стратегия ограничения распространения вируса, разработанная государственными учреждениями, позволили целенаправленно контролировать присутствие вируса в Латвии. Благодаря тому, что сегодня населению предоставляется возможность использовать приложение, созданное на основе новейших технологий, мы сделали еще один важный шаг к безопасной жизни в привычном ритме.

Представители латвийской сферы информационно-коммуникационных технологий в тесном сотрудничестве с другими участниками инициативной группы доказали, что Латвия может быстро и эффективно использовать технологические инновации на благо общества. Спасибо всем, кто самоотверженно работал, и результат их труда в дальнейшем будет позволять жителям Латвии безопасным и удобным способом защищать себя и своих близких от распространения вируса в обществе. Призываю жителей быть активными и пользоваться этой возможностью!", – сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Мобильные приложения для более эффективного ограничения распространения коронавируса являются известной и широко распространенной практикой во многих странах, где они помогают останавливать распространение вируса, вести важные исследования и заботиться о здоровье населения.

В Европе, как и в Латвии, приложения в основном предназначены для идентификации и предупреждения лиц, контактировавших с заболевшими.

Разработанное в Латвии приложение Apturi Covid в случае заболевания поможет проинформировать всех, кто им пользуется и с кем больной контактировал на расстоянии менее 2 м и дольше 15 мин.

Приложение безопасно, оно не собирает данные GPS: смартфоны, на которых установлено это приложение, с помощью Bluetooth – технологии беспроводной связи малого радиуса, которая используется в смартфонах, беспроводных наушниках и смарт-часах – обмениваются сигналами или цифровыми "рукопожатиями", которые сохраняются в телефоне пользователя в зашифрованном виде.

Если один пользователь телефона заболевает, то второй получает предупреждение о том, что где-то в процессе своих передвижений он столкнулся с заболевшим Covid-19 человеком, но сам заболевший остается для пользователя анонимным.

С согласия пользователя и только в случае констатации контакта с Covid-19 SPKC будут доступны следующие данные: телефон, дата контакта, сила сигнала и продолжительность контакта. Однако приложение не будет получать и хранить информацию о местонахождении пользователя и точном времени контакта.