"Останови Covid!": приложение наконец заработало и в Латвии

С 29 мая жителям Латвии бесплатно и на добровольной основе доступно разработанное представителями латвийской сферы ИКТ и науки приложение для фиксации контактов Apturi Covid. Оно создано для Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), чтобы помочь жителям безопасным и удобным способом ограничить дальнейшее распространение вируса в Латвии.
Не разглашая идентичность и местонахождение пользователя, приложение в случае заболевания позволит проинформировать всех, кто также пользуется этим приложением и с кем больной вступал в близкий контакт. Приложение работает с использованием технологии Bluetooth, и доступно для устройств с операционными системами iOS и Android.
Согласно расчетам эпидемиологов и ученых, даже если только 20% жителей Латвии будут пользоваться приложением, это станет существенной поддержкой в идентификации риска и дальнейшем ограничении распространения инфекции в обществе.
"Пока в мире еще недоступны вакцина или лекарство, которые защитили бы людей от заболевания Covid-19, нам нужно научиться с ним жить, тщательно соблюдая рекомендации эпидемиологов и медиков. Ответственное участие общества и стратегия ограничения распространения вируса, разработанная государственными учреждениями, позволили целенаправленно контролировать присутствие вируса в Латвии. Благодаря тому, что сегодня населению предоставляется возможность использовать приложение, созданное на основе новейших технологий, мы сделали еще один важный шаг к безопасной жизни в привычном ритме.
Представители латвийской сферы информационно-коммуникационных технологий в тесном сотрудничестве с другими участниками инициативной группы доказали, что Латвия может быстро и эффективно использовать технологические инновации на благо общества. Спасибо всем, кто самоотверженно работал, и результат их труда в дальнейшем будет позволять жителям Латвии безопасным и удобным способом защищать себя и своих близких от распространения вируса в обществе. Призываю жителей быть активными и пользоваться этой возможностью!", – сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Мобильные приложения для более эффективного ограничения распространения коронавируса являются известной и широко распространенной практикой во многих странах, где они помогают останавливать распространение вируса, вести важные исследования и заботиться о здоровье населения.
В Европе, как и в Латвии, приложения в основном предназначены для идентификации и предупреждения лиц, контактировавших с заболевшими.
Разработанное в Латвии приложение Apturi Covid в случае заболевания поможет проинформировать всех, кто им пользуется и с кем больной контактировал на расстоянии менее 2 м и дольше 15 мин.
Приложение безопасно, оно не собирает данные GPS: смартфоны, на которых установлено это приложение, с помощью Bluetooth – технологии беспроводной связи малого радиуса, которая используется в смартфонах, беспроводных наушниках и смарт-часах – обмениваются сигналами или цифровыми "рукопожатиями", которые сохраняются в телефоне пользователя в зашифрованном виде.
Если один пользователь телефона заболевает, то второй получает предупреждение о том, что где-то в процессе своих передвижений он столкнулся с заболевшим Covid-19 человеком, но сам заболевший остается для пользователя анонимным.
С согласия пользователя и только в случае констатации контакта с Covid-19 SPKC будут доступны следующие данные: телефон, дата контакта, сила сигнала и продолжительность контакта. Однако приложение не будет получать и хранить информацию о местонахождении пользователя и точном времени контакта.
Следует добавить, что Латвия является одной из первых стран, использующих новое программное обеспечение для фиксации контактов, разработанное Apple и Google, чтобы разработать приложение и с его помощью ограничить распространение вируса.
Скачав приложение Apturi Covid, пользователи смогут согласиться на добровольное общение с SPKC в том случае, если будет констатировано, что они вступали в контакт с заболевшим человеком. Таким образом эти жители смогут своевременно узнать о необходимости самоизоляции и проверки состояния своего здоровья в случае появления симптомов заболевания. В свою очередь, SPKC, быстро получив информацию о возможных контактных лицах, сможет опередить Covid-19 и более эффективно контролировать возможные вспышки заболевания в будущем.
Планируется, что контактные лица в том же приложении смогут найти и рекомендации по дальнейшим действиям, и практические советы, и указания на источники дополнительной информации.
"Это приложение позволит быстрее узнать о том, что человек был в контакте с Covid-19 и своевременно изолироваться, чтобы не представлять угрозы для близких, а также обратить внимание на симптомы и по мере необходимости быстрее обратиться за помощью. Мы предполагаем, что и в будущем это приложение сможет быть полезным инструментом для ограничения распространения инфекционных заболеваний, но сейчас нашей главной задачей является противостояние Covid-19, и это можно намного эффективнее осуществить с участием и активным вовлечением общества, что обеспечивает новое приложение. Чем больше жителей будут его использовать, тем больше скажется эффект приложения", – говорит Элина Диминя, руководительница отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.
Приложение разработали LMT, MakIT, Autentica, TestDevLab, IT centrs, Zippy Vision, эксперты Латвийского университета и соучредитель TechHub Riga Андрис К. Берзиньш в сотрудничестве с Cert.lv и Государственной инспекцией данных, соблюдая европейские принципы защиты данных и регулирование безопасности. В оценке приложения участвовали Канцелярия президента, SPKC, который является владельцем приложения, NATO StratCom, а также профессионалы в области медицины и эпидемиологи.
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