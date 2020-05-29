"На родине не так уж плохо": почему коронавирус вернет балтийских гастарбайтеров домой

Работающий в Великобритании бухгалтер и бизнес-консультант Алексей Евстафьев говорит, что у работодателя нет серьезных причин не подавать заявку на компенсацию зарплаты работнику.

"Если фирма в спящем режиме, то в самый раз подать на компенсацию - договориться, естественно, с этими работниками, что их это устраивает, что они отсидят свой карантин в балтийских странах или где они отсиживаются, с получением 80% зарплаты. А если это фирма, которой уже сейчас нужно, чтобы работники работали на месте, а они где-то застряли, то все равно: если фирма ценит этих работников, то ей ничто не мешает получить компенсацию на тех, кто застрял, а на данном этапе набрать тех, кто временно выполнял бы их роль", - сказал Евстафьев Би-би-си.

Нет налогов - нет госпомощи

Компенсацию зарплаты или доходов, правда, выплачивают не всем, а только тем, кто платил налоги - или за кого платили, если речь о наемном работнике.

"Будем откровенны, многие там работали нелегально, некоторые не декларировали место жительства, нет рабочего договора, плюс они все еще зарегистрированы в Латвии. Кризис показал, что если нет упорядоченных отношений хотя бы с одной страной, то возникают большие проблемы", - говорит Янис Бекерис из МИД Латвии.

Председательница Литовской общины Великобритании Даля Асанавичюте говорит, что и к ним в общину обращались такие люди, которые из-за отсутствия "упорядоченных отношений" оказались без пособий и вообще без средств к существованию. Правда, таких единицы.

"Просто они работали без налогов. Знаете эту классическую схему: принимают жить и работать, налоги работодатели не платят, вычитают за еду и за жилье, и так далее. Вот такие люди, они остались на улице", - рассказала Асанавичюте Би-би-си.

Проблемы таких жертв современной работорговли Литовская община решает вместе с британской и литовской полицией.

Бегство от пандемии и брексита

В итоге пандемия и наступающий экономический кризис могут привести к массовому оттоку восточноевропейских гастарбайтеров из Британии, то есть, усилить тот процесс, который начался после референдума о брексите.

По приблизительным оценкам Бюро национальной статистики Великобритании, сальдо миграции из ЕС в последние годы сократилось в четыре раза: в год перед референдумом приехавших было на 200 с лишним тысяч больше, чем уехавших, а в год с июля 2018-го по июнь 2019-го прирост составил всего около 48 тысяч.

Даля Асанавичюте говорит, что многие литовцы уже давно готовились уехать из Британии.

"Вообще вся обстановка совсем поменялась. Те, кто приехал десять лет назад, говорят: легче было зарабатывать, легче было работу найти, зарплата была побольше (по отношению к расходам). А теперь все сложнее... И мы уже видим, что что-то тут такое происходит на тему "британец - не британец", - рассуждает Асанавичюте, которая и сама собирается в этом году вернуться в Литву.

Сокращение разницы в уровне жизни между Великобританией и балтийскими странами - хотя до равенства еще очень далеко - тоже, по словам Асанавичюте, играет роль: "В Литве экономика поднимается. Ну, теперь везде кризис, но до кризиса поднималась. Люди теперь не так уже плохо живут, как жили, когда многие уезжали, скажем, двадцать лет назад. И из-за детей уезжают, потому что бабушки-дедушки обычно в Литве".

С нового года, когда Великобритания не только формально, но и фактически покинет Евросоюз, приехать в нее на заработки восточноевропейцам станет совсем трудно: трудовым иммигрантам из ЕС, по планам, нужно будет получать виды на жительство и трудоустройство.

Отбирать иммигрантов при этом будут по балльной системе, которая, по замыслу правительства, должна остановить поток низкоквалифицированной рабочей силы.