Mikrotīkls: Пожар на складе был связан с масштабным ограблением

Во время организованной Советом иностранных инвесторов дискуссии о восстановлении экономики Латвии после кризиса Covid-19, председатель правления компании Mikrotīkls Джон Талли заявил, что перед пожаром склад предприятия был ограблен и после этого сожжен.

"Есть вопрос об организованной преступной группе, которая нападает на многих предпринимателей Латвии.

Недавно у аэропорта пострадала компания Elko. Для бизнеса важно, чтобы таких крупных ограблений не случалось", - подчеркнул Талли.

Напомним, две недели назад случилось еще одно крупное ограбление другой IT-компании - на складе Elko grupa, расположенном на территории аэропорта.

После кражи Elko grupa сообщила, что схожие ограбления меньшего масштаба были и у других участников рынка.

Отрасль призвала жителей не покупать краденные компьютеры, процессоры, карты памяти итд.

Напомним, 20 августа 2018 года при пожаре был полностью уничтожен склад компании Mikrotīkls на улице Маскавас 456, Рига. В отчете компании за 2018 год отмечается, что при пожаре сгорели запасы на сумму 33 970 981 евро, а в июне 2019 года компания получила страховку от Balta в размере 33 937 000.

В 2018 году компания Mikrotīkls работала с оборотом в 258,711 млн евро, прибыль составила 79,349 млн евро.

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