В Риге ограблен склад IT-товаров; вознаграждение за помощь в раскрытии преступления - 200 000 евро

Хранившиеся на складе товары были полностью застрахованы, поэтому на деятельность предприятия кража сильно не повлияет, однако, принимая во внимание размеры преступного деяния,

ELKO объявил вознаграждение до 200 000 евро за информацию о его реализаторах, заказчиках и пособниках, которая поможет раскрыть преступление.

Вознаграждение в силе как в Латвии, та и за ее пределами.

Преступное деяние в организованной группе было совершено в конце прошлой недели в помещениях склада ELKO Grupa в бизнес-парке Lidostas Parks. Проникновение было совершено из соседнего склада.

"Прогнозируем, что на рынки стран Балтии и Восточной Европы может попасть большое количество добытых преступным путем товаров - мобильных телефонов, портативных компьютеров, процессоров, видеокарт и карт памяти.

Призываем незамедлительно откликнуться всех работающих в сфере партнеров, если появятся подозрения относительно происхождения товара. По запросу мы можем выдать серийные номера для сравнения. Также нужно предупредить, что перепродажа украденного незаконна и товар будет изъят как у продавцов, так и у покупателей", - указал директор ELKO Grupa Свен Динсдорф.

Как выяснил TVNET, более подробную информацию о размере кражи и сумме предприятие пока не раскрывает, однако, учитывая, что товар малогабаритный, размер кражи действительно велик.

Расследование активно ведет Госполиция, а также нанятые страховщиками детективы.