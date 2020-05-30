Максим Галкин: пародия на Путина, Собянина и поддержка политзаключенных

Через несколько дней после вынесения приговора Устинову прокуратура сама обжаловала решение суда, а затем наказание было заменено на год условно.

Про цензуру и пропаганду на российском телевидении

В октябре 2019 года во время концерта в Новосибирске Галкин заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена "в худшем смысле слова".

"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят - это враги, это нет, вы туда, вы - сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь", - сказал он.

Отдельно юморист обратил внимание на сюжеты о событиях на Украине: "Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь".

Высказывания Галкина не понравились завсегдатаям российских политических ток-шоу. Так, ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловьев призвал юмориста поспособствовать тому, чтобы телевидение соответствовало его "представлению о прекрасном", а ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин предположил, что Галкин "страдает из-за того, что не получил звания народного артиста.

Про сроки Путина на посту президента

На том же концерте в Новосибирске Галкин пошутил о несменяемости Путина на посту президента. "Люди думают уже, что это не должность, что сама должность называется Путин. И на Путине может быть только Путин", - сказал он.

Кроме того, отметил юморист, Путин мог бы участвовать в дебатах с самим собой, потому что других соперников у него нет, а оппозиционер Алексей Навальный не может ходить на дебаты, потому что "все время сидит".

Путин ответил на слова Галкина во время одного из интервью, которые весной 2020 года выходили в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Журналист агентства Андрей Ванденко поинтересовался у Путина, не думал ли он в 2008 году о том, что его пребывание в должности президента может затянуться, и упомянул шутку Галкина о том, что Путин - это уже не фамилия, а профессия.

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы", - сказал Путин.

Критика резонансных российских законов

В 2017 году в интервью изданию "Медуза" Галкин заявил, что в России много законов, которые он не поддерживает. В качестве примера он привел закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

"Таких законов, правда, очень много. Конечно, большинство из них я воспринимаю абсолютно негативно. Это какие-то перегибы. Вот, например, закон о пропаганде гомосексуализма. Я считаю смешным говорить о том, что гомосексуалисты в России распоясались, - у нас самые забитые гомосексуалисты, одни из самых забитых в мире. Я сейчас говорю даже не об их правах, а вообще об их существовании", - сказал он.

При этом юморист добавил, что воспринимает такие законы "как один из способов отвлечь внимание людей от реальных проблем". "Обсудить людей с нетрадиционной ориентацией ведь гораздо интереснее, чем курс доллара и движение нашей экономики", - отметил он.

О протестах из-за планов властей возвести храм на месте сквера

В You-Tube-программе "А поговорить", вышедшей в декабре 2019 года, Галкин заявил, что в России "многие вещи не зависят от твоего желания работать, трудиться и так далее", а от произвольных решений властей. В этой связи он упомянул еще одну актуальную тему лета 2019 года - протесты против храма в Екатеринбурге.

"Какая связь с личной волей человека - вот в Екатеринбурге, если церковь хочет строить храм там, где у людей сквер? Ну при чем тут добрая воля каждого человека и его трудолюбие, когда есть какое-то волюнтаристское решение снести сквер и построить там храм? - сказал Галкин.