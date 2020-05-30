В Кенгарагсе водитель заметил полицию, выпрыгнул из машины и побежал. Не без причины

Вечером в среду во время патрулирования на улицах Кенгарагса представители полиции случайно заметили некого водителя, который уж слишком торопился - он не ехал, а практически летел по тихому микрорайону столицы.
Представители правопорядка увидели, как автомобиль повернул в один из дворов микрорайона. Патрульная машина последовала за ним, и вскоре включила проблесковый маячок для того, чтобы шофер остановился. Однако это вызвало обратный эффект - водитель попытался скрыться.
"Спустя некоторое время транспортное средство остановилось у одного из зданий на улице Малнавас, водитель выпрыгнул из машины и побежал в сторону двора. Один полицейский побежал за ним, а второй представитель порядка пытался преградить дорогу беглецу, передвигаясь на своем транспортном средстве", - передаче Degpunktā рассказал представитель Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш.
Сначала беглецу удалось пропасть из поля зрения полицейских, однако совсем скоро он был замечен в кустах.
Для выяснения дальнейших обстоятельств на место происшествия были вызваны работники дорожной полиции. Также было установлено, что у водителя не было прав на управление транспортным средством, кроме того, полиция установила, что этот человек в данный момент был обязан находиться по месту своего жительства.
Работник полиции: Что пили сегодня?
Водитель: Ничего. Квас в саду пил.
Работник полиции: Руки вверх!
Водитель: Не кричите, я же иду нормально. Разве я сопротивляюсь, уважаемая? Я понимаю, вам хочется, чтобы выглядело так, как в сюжете Degpunktā, но я же иду нормально.
Работник полиции: Убегать от полиции - не нормально.
Водитель: Каждый человек разный. Я понимаю, если бы я кого-то сбил, но я ничего такого не сделал. За что меня вообще задержали?
Работник полиции: А дрифт зачем устраивать?
Водитель: Занесло просто.
Неудачливый беглец позже попал не только в передачу Degpunktā, но и в автомобиль дорожной полиции, где ему составили протокол о нарушении правил дорожного движения, в свою очередь материал о нарушении полицейского контроля был передан коллегам.
Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)
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