Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара. Москва это отрицает.