Сб, 30.05.2020
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Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Российское государственное предприятие "Гознак"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов (около 1 млрд евро). Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара. Москва это отрицает.

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