Вс, 31.05.2020
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Краевая реформа: мнения жителей разделились

Протест против территориальной реформы. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

У жителей Латвии нет однозначного мнения по поводу предстоящей административно-территориальной реформы (АТР), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В ходе опроса, который проводился в мае, людей просили высказать свое мнение об АТР.

О своей поддержке реформе заявили 36% респондентов, а не поддерживают ее 33%. Еще 31% опрошенных не имел конкретного мнения по этому вопросу.

Наиболее негативно к АТР относятся жители Курземе, где ее не поддерживают 50% респондентов. Много недовольных также в окрестностях Риги - 39%. В Земгале реформу не поддерживают 39%, поддерживают - 42% опрошенных.

Больше всего реформу поддерживают жители Видземе и Латгале - соответственно 47% и 45%. Отрицательно к ней относятся 33% и 37% опрошенных, а конкретного мнения не имел примерно каждый пятый житель.

Чаще всего конкретного мнения о реформе не было у жителей Риги - 45%. Поддерживают АТР 31% рижан, против настроены 24%.

На прошлой неделе Сейм приступил к рассмотрению закона об АТР в окончательном чтении. Реформа предусматривает создание 42 самоуправлений вместо нынешних 119. Планируется, что изменения вступят в силу в середине 2021 года.

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