Суд ужесточил наказание по уголовному делу об избиении Ливая Амарейна

Ранее, 14 октября 2024 года, Латгальский районный суд признал Эльдара Зарипова виновным в преступлении по второй части 231-й статьи Уголовного закона и назначил наказание - 7 месяцев лишения свободы.

Суд признал отягчающим обстоятельством социальную ненависть, то есть неприязнь к сексуальной ориентации потерпевших. Зарипов был также обязан выплатить компенсацию морального вреда: 2500 евро Ливаю Амарейну и 2000 евро его партнеру.

Прокуратура подала протест, требуя назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Потерпевшие также обжаловали приговор, требуя полной компенсации, а обвиняемый - отмены решения.

Несмотря на признание того, что он причинил телесные повреждения, Зарипов на апелляционном заседании не признал, что действовал из гомофобских побуждений.

Сегодня, 10 апреля, апелляционный суд огласил краткую версию приговора. Полный текст будет доступен 24 апреля. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Это первый обвинительный приговор в Латвии по делу о гомофобном нападении.

Интересы пострадавших представляла юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле.

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Как сообщалось ранее, 4 мая 2023 года в Даугавпилсе обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попросил у незнакомых людей - потерпевшего и его друга - телефон для звонка. Во время общения он понял, что они принадлежат к ЛГБТ-сообществу, после чего начал выражать презрение, провоцировал конфликт и избил их. Уходя, он также ударил третьего человека, который, как указано в обвинении, тоже принадлежал к ЛГБТ-сообществу.

Изначально полиция закрыла уголовное дело, но прокуратура отменила это решение и возобновила процесс.