Прямая трансляция SPKC и PVD информируют об эпидемиологическом расследовании E. coli

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в четверг, 10 апреля, проводят пресс-конференцию, на которой проинформируют об эпидемиологическом расследовании случаев заражения энтерогеморрагической инфекцией E.coli, сообщает SPKC.
Прямая трансляция: SPKC и PVD информируют об эпидемиологическом расследовании случаев заражения E. coli
В брифинге принимают участие генеральный директор PVD Марис Балодис и директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.
Ранее сообщалось, что SPKC во вторник, 8 апреля, начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев заражения E. coli.
Согласно информации на сайте SPKC, заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все проходят амбулаторное лечение. По словам SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны со вспышкой, необходимы дополнительные лабораторные исследования.
Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания E. coli достигло не менее 60, большинство заболевших - дети. Случаи зарегистрированы в различных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажи, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском краях.
Несколько детей госпитализированы и продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице. Остальные лечатся дома, у некоторых заболевание протекает бессимптомно.
В ходе проверок PVD инфекция, вызываемая E. coli, не была выявлена ни в одном из 140 образцов пищевых продуктов и 19 смывов с объектов внешней среды и рук персонала.
Также служба получила результаты анализов по 84 смывам, исследованным на соблюдение гигиенических норм. Все образцы соответствовали установленным требованиям, сообщила старший эксперт отдела надзора за распространением продуктов питания PVD Светлана Альминовича-Мильяновича.
В понедельник SPKC сообщил, что анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.
SPKC разъясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Эти бактерии являются частью нормальной микрофлоры организма и обычно не представляют опасности. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC (штаммы E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин). Они могут вызвать тяжелую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.
Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма человека или животного с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов - термически необработанной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает: пищу следует подвергать достаточной термической обработке, фрукты и овощи - тщательно промывать под проточной водой, особенно если они будут употребляться в сыром виде. При появлении симптомов инфекции - спазматических болей в животе или кровавой диареи - необходимо немедленно обратиться к врачу.
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