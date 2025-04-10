Фото, видео В Пардаугаве зацвела сакура

Деревья в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге, чтобы впредь для рижан и гостей города символизировать тесные отношения Латвии и Японии - и не только сотрудничество в сфере экономики и политики, но и человеческую дружбу, которая сложилась между жителями обеих стран на протяжении многих лет.