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Фото, видео В Пардаугаве зацвела сакура

Цветущая сакура.
Цветущая сакура. Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

В латвийской столице в парке Узварас зацвела сакура, сообщает RUS TVNET.

Галерея: В Риге зацвела сакура

Посетители парка спешат запечатлеть очаровательные цветы на фотографиях.

Деревья в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге, чтобы впредь для рижан и гостей города символизировать тесные отношения Латвии и Японии - и не только сотрудничество в сфере экономики и политики, но и  человеческую дружбу, которая сложилась между жителями обеих стран на протяжении многих лет.

Видео: В Риге зацвела сакура

Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают ее цветение с наступлением весны. На островах, расположенных длинной цепью с юга на север страны, это восхитительное зрелище можно наблюдать в разное время, а в Токио сакура цветет в конце марта или начале апреля.

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