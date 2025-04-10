Фото, видео В Пардаугаве зацвела сакура

Галерея: В Риге зацвела сакура
Посетители парка спешат запечатлеть очаровательные цветы на фотографиях.
Деревья в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге, чтобы впредь для рижан и гостей города символизировать тесные отношения Латвии и Японии - и не только сотрудничество в сфере экономики и политики, но и человеческую дружбу, которая сложилась между жителями обеих стран на протяжении многих лет.
Видео: В Риге зацвела сакура
Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают ее цветение с наступлением весны. На островах, расположенных длинной цепью с юга на север страны, это восхитительное зрелище можно наблюдать в разное время, а в Токио сакура цветет в конце марта или начале апреля.
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