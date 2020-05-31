Стало известно, как Иванов предупредил адвоката Юрашу о возможном убийстве

Передаче из нескольких источников стало известно, что Иванов передал Юраше информацию о возможных угрозах через бывшего управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова.

Полиция задержала Иванова 19 мая. День спустя суд попросили на время следствия Иванова арестовать.

Неофициальная информация о расследовании позволяет примерно рассказать ход событий.

11 марта Иванову пришло смс-сообщение от Вячеслава Гончарова, с которым Иванов вместе находился в заключении, когда отсиживал срок за убийство супруги. В смске Гончаров написал, что заказано убийство адвоката Аллы Юраши и ищутся исполнители. В сообщении было предложение предупредить Юрашу через Леонида Логинова.

На следующий день Иванов передал информацию об угрозе убийства Логинову, который в свою очередь передал ее Юраше. Адвокат Юраша обратилась в полицию. В тот же день полиция уже просила пояснений Иванова как свидетеля.

Однако уже неделю спустя Иванова задержали в качестве подозреваемого. Адвокат Иванова Янис Давидовичс такие действия полиции считает абсурдом: "Для меня необъяснимо, ведь Игорь Иванов - та персона, которая предупредила Аллу Юрашу о происходящем, что на нее готовится покушение. Игорь Иванов был тем, кто фактически связался с Аллой Юрашей, чтобы она шла в полицию".

Иванов считает, что так на его месте поступил бы "любой адекватный человек", отметил его адвокат, добавив, что Юраша была благодарна Иванову за предупреждение.

Адвокатское бюро Юраши пока никаких комментариев по поводу следствия не дает, поэтому непонятно, действительно ли она была благодарна Иванову.

Также непонятно, почему нужно было использовать столь сложную цепочку передачи информации. Почему сразу не сообщить в полицию? Однако такой канал передачи информации не столь необычен, как может показаться сначала.

Иванов знаком с Логиновым, так как Иванов - член правления предприятия Riga Yacht Marina, в котором Логинов является совладельцем.

В свою очередь Логинов определенно знаком с Юрашей, так как в свое время она приняла его на работу во флот Рижского свободного порта.

Логинов De facto сказал, что ничего об этом деле не знает, но, если бы и знал, то и не мог бы сказать. "Нет, у меня нет никакого статуса, (...) желаю вам удачи в вашем журналистском расследовании. (...) Дышите глубоко, уважаемый", - сказал Логинов во время короткого телефонного разговора.

В распоряжении De facto при этом есть достоверная информация, что именно через Логинова Иванов и передал информацию Юраше.

Госполиция по поводу данного расследования говорит скупо и не раскрывает, какие есть доказательства против Иванова, но подтверждает, что задержаны несколько человек.

Неофициальная информация также свидетельствует, что во время обыска в доме Иванова было найдено оружие.

Передаче неизвестно, в чьих интересах могло быть спланировано убийство.

Возможная жертва по этому делу адвокат Юраша - председатель юридической комиссии Сейма и супруга руководителя фракции Новой консервативной партии Юриса Юрашса. Если верить желтой прессе, уже какое-то время они живут раздельно.

Самые громкие дела в практике Юраши - это уголовное дело ветряного парка Winergy, спор о продаже стадиона "Сконто", борьба с предпринимателем Гулами Гулами по поводу двух гостиниц в Старой Риге и защита бывшего работника Бюро по защите Сатверсме Айгара Спаранса в деле о возможном взяточничестве.