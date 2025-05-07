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Первый раунд выборов папы римского закончился безрезультатно

Чёрный дым и трубы Сикстинской капеллы
Чёрный дым и трубы Сикстинской капеллы Фото: REUTERS/Hannah McKay

В ходе первого раунда голосования 7 мая кардиналы не смогли выбрать нового папу римского. Об этом свидетельствует черный дым, который идет из трубы, установленной на крыше Сикстинской капеллы.

Первый раунд голосования продолжался более трех часов.

Черный дым означает, что ни за одного из претендентов не проголосовало абсолютное большинство кардиналов.

В голосовании в Ватикане участвовали 133 кардинала. Чтобы выбрать нового папу, за одного кандидата должны проголосовать более двух третей участников, то есть не менее 89 человек.

Когда новый папа римский будет избран, из трубы пойдет белый дым. 

Ранее сообщалось, что Франциск, ставший папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

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