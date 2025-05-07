Первый раунд выборов папы римского закончился безрезультатно

Первый раунд голосования продолжался более трех часов.

Черный дым означает, что ни за одного из претендентов не проголосовало абсолютное большинство кардиналов.

В голосовании в Ватикане участвовали 133 кардинала. Чтобы выбрать нового папу, за одного кандидата должны проголосовать более двух третей участников, то есть не менее 89 человек.

Black smoke signalled the end of the first day of the conclave at 21:00, hours after the doors of the Sistine Chapel were closed with the words, "Extra omnes" or "Everyone out."



This means the conclave will continue tomorrow morning when the Cardinal electors will gather once… pic.twitter.com/Yyo0BTsdvG — Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025

Когда новый папа римский будет избран, из трубы пойдет белый дым.

Ранее сообщалось, что Франциск, ставший папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.