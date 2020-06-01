Маски действительно помогают против коронавируса. Дело в каплях, которые его переносят

Как сигаретный дым

Но сегодня мы знаем, что капля размером в 100 микрометров при отсутствии ветра осядет с высоты в 3 метра примерно за 5 секунд, а частица размером в один микрометр продержится в воздухе более 12 часов, пишут авторы публикации.

Так что советы ВОЗ относительно двух метров могут оказаться неадекватными для многих помещений, где воздушно-капельная смесь может висеть в воздухе часами, накапливаться с течением времени и разноситься воздушными потоками (вспомните, как порой дует кондиционер в вашем офисе) куда дальше, чем на пару метров.

Да и для открытых пространств имеется слишком много разных факторов. С одной стороны, казалось бы, концентрация вирусов должна резко падать, да и ультрафиолет делает свое доброе дело, убивая их. С другой стороны, вирусы могут прилипать к частичкам пыли и иных загрязнителей в атмосфере и с ними распространяться на большие расстояния, не теряя своей вирулентности.

К тому же, если принять во внимание, что вирус SARS-CoV-2 содержится в субмикронных частицах, то эффект его распространения можно сравнить с сигаретным дымом. А ведь если до вас дошел запах, значит, долетели бы и вирусы.

Сигаретный дым можно учуять на большом расстоянии, а значит, и вирус может прилететь к вам издалека Getty Images

И вот тут мы подходим к самому главному - к маскам. В закрытых помещения ученые рекомендуют носить плотно прилегающие маски, даже если вы соблюдаете социальную дистанцию в два метра. В противном случае, как утверждают специалисты, ни тестирование, ни дистанцирование, ни отслеживание контактов не помогут, ведь бессимптомным зараженным может оказаться любой человек.

Даже (вернее, тем более) самим медикам не удается избежать инфекции, ведь как правило именно воздушным путем происходило вторичное заражение медицинского персонала больниц и домов для престарелых.

Медикам приходится принимать особые меры предосторожности Getty Images

Именно после того, как было выявлено, что передача инфекции бессимптомными носителями могла стать причиной распространения Covid-19 по всему миру, ВОЗ рекомендовала всем без исключения носить маски.

Авторы статьи в Science отмечают, что маски действительно обеспечивают нас важным барьером, снижая число вредных вирусов в выдохе больных с незначительными симптомами или вообще без таковых. Материал, из которого сделаны хирургические маски, заметно понижает вероятность заражения Covid-19, а в случае инфицирования - тяжесть самого заболевания. Особенно важно носить маски в условиях, где концентрация вируса может быть повышенной: в медицинских учреждениях, самолетах, ресторанах и многолюдных помещениях с плохой вентиляцией.

Маски-самоделки работают ничуть не хуже профессиональных масок Getty Images