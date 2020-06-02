Право на таблетку. Как коронавирус меняет доступ женщин к абортам?

Запуск программы "телеабортов", рассчитанной на женщин, которые не могут приехать за этой процедурой в клинику, доктор Комендант и её команда планировали давно, и старт случайно совпал с началом карантина, введенного из-за коронавируса.

"Мы [давно] задумали такую идею: предоставлять женщинам, которые затрудняются приехать в клинику, эту услугу по телемедицине, - рассказывает Комендант. - Когда ударила эпидемия, закрылись все клиники, никто из женщин не мог никуда выезжать, нельзя было выходить из дома, и люди боялись даже подходить к больницам, мы уже были готовы запустить этот проект. Мы сразу же осознали, что в этой ситуации доступность аборта будет очень затруднена".

За три недели с конца марта по середину апреля, когда в Молдове были введены самые жесткие карантинные меры, в CIDSR обратились почти 60 женщин. "Такого наплыва пациенток у нас не было никогда. И даже сегодня, когда ограничения уже сняты, женщины продолжают обращаться к нам", - говорит Комендант. Министерство здравоохранения Молдовы публично поддержало эту программу.

По словам Комендант, медикаментозный аборт среди других способов прерывания беременности является "спасительным методом, особенно на период локдауна". "Это метод, который можно делегировать самим женщинам, потому что они в состоянии понять, как принимать таблетки, как за собой ухаживать", - считает доктор.

В процедуру входят два препарата: мифепристон и мизопростол. Вместе с ними женщине по почте приходит детальная пошаговая инструкция о том, в какой последовательности принимать препараты, и что делать, если они не сработают. Кроме того, она получает обезболивающие и противорвотные средства и два высокочувствительных тесты на беременность.

Согласно результатам многочисленных медицинских испытаний, мифепристон без мизопростола дает 80-90-процентную гарантию того, что процедура аборта пройдет без осложнений. Мизопростол повышает эту гарантию до 98-99%.

У такого метода, впрочем, есть целый ряд серьезных противопоказаний. К примеру, препараты нельзя принимать женщинам, имеющим проблемы со свертываемостью крови, имевшим в прошлом внематочную беременность или пользующимся внутриматочной спиралью. Все это обсуждается на этапе консультации с врачом онлайн или по телефону.

Кроме того, такой метод пока что одобрен к применению только в первом триместре - в период до 12 недель (хотя в некоторых странах на нормативном уровне этот период может быть меньше - 7 или 10 недель).

Иса вспоминает, что опыт медикаментозного аборта был отнюдь не безболезненным. В ее случае первая таблетка - мифепристон - не сработала, и спустя три часа Иса приняла вторую таблетку - мизопростол. "Было очень больно. Как будто самый сильный спазм, который можно себе представить. И это длилось 24 часа. Но все прошло без осложнений", - описывает она. Эти болезненные сутки ей пришлось пережить одной.