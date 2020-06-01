Пн, 1.06.2020
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Первое фото Елизаветы II с начала карантина: королева прокатилась на пони

ФОТО: https://twitter.com/RoyalFamily/

В последний день весны королева Елизавета II прокатилась верхом на пони в парке при Виндзорском замке, поскольку в Великобритании уже смягчают карантинные ограничения, сообщает Reuters.

Пони по кличке Ферн 14 лет. Королева является любительницей верховой езды.

94-летняя Елизавета II проводит карантин в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом. Оттуда она несколько раз делала обращения к нации во время пандемии.

В последний раз королеву видели на публике в конце марта при выезде из Букингемского дворца.

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