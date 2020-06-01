Первое фото Елизаветы II с начала карантина: королева прокатилась на пони

Пони по кличке Ферн 14 лет. Королева является любительницей верховой езды.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

94-летняя Елизавета II проводит карантин в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом. Оттуда она несколько раз делала обращения к нации во время пандемии.

В последний раз королеву видели на публике в конце марта при выезде из Букингемского дворца.