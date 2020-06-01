Первое фото Елизаветы II с начала карантина: королева прокатилась на пони

В последний день весны королева Елизавета II прокатилась верхом на пони в парке при Виндзорском замке, поскольку в Великобритании уже смягчают карантинные ограничения, сообщает Reuters.
Пони по кличке Ферн 14 лет. Королева является любительницей верховой езды.
🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3— The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020
94-летняя Елизавета II проводит карантин в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом. Оттуда она несколько раз делала обращения к нации во время пандемии.
В последний раз королеву видели на публике в конце марта при выезде из Букингемского дворца.
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