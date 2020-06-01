Нелегальный драгрейс на летном поле в Румбуле: собрались около 800 человек

Несмотря на то, что запрет на собрания еще никто не отменял, также как и правило двухметрового дистанцирования, есть ряд людей, которые эти ограничения открыто игнорируют. Так, например, в прошедшую пятницу с наступлением темноты на бывшем летном поле в Румбуле собрались сотни людей для того, чтобы принять участие или понаблюдать за незаконными гонками, рискуя не только здоровьем, но и жизнью.
На бывший аэродром Румбула регулярно съезжаются толпы людей для весьма сомнительных развлечений. Не стала исключением и прошедшая пятница, на что в социальной сети Facebook обратил внимание председатель подкомиссии Сейма по спорту Сандис Риекстиньш.
"Пятничный вечер, Румбула (видео обнаружено в Instagram), незаконные соревнования по драгрейсу. По неофициальной информации, там было около 800 человек, а полиция не появилась. Пока официальные организаторы несут убытки, честно соблюдая все правила, нелегальные процветают! Обращу внимание правительства на это и хочу слышать объяснения полиции. Трогать тех, кто находится в самоизоляции легче, а тут открытое игнорирование и тишина?" - написал Риекстиньш.
Стоит добавить, что помимо несоблюдения рекомендованной в стране дистанции, съехавшиеся на аэродром в Румбуле, стоя по краям вымышленной трассы для драгрейса, игнорировали еще и элементарные нормы безопасности, находясь на расстоянии вытянутой руки от несущихся на большой скорости автомобилей.
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