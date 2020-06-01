Нелегальный драгрейс на летном поле в Румбуле: собрались около 800 человек

Несмотря на то, что запрет на собрания еще никто не отменял, также как и правило двухметрового дистанцирования, есть ряд людей, которые эти ограничения открыто игнорируют. Так, например, в прошедшую пятницу с наступлением темноты на бывшем летном поле в Румбуле собрались сотни людей для того, чтобы принять участие или понаблюдать за незаконными гонками, рискуя не только здоровьем, но и жизнью.