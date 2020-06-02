Французский тост, кофейный тоник и черничный пирог: рецепты от Ральфа Лорена и его супруги

"Дом всегда был для меня местом, где тепло и спокойно и где можно насладиться простыми семейными радостями", - отметил Ральф Лорен. По случаю всемирного карантина дизайнер со своей женой Рики решили поделиться списком блюд, которые помогут "не падать духом и стать чуточку счастливее". Больше рецептов можно найти на сайте дизайнера.