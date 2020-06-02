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Французский тост, кофейный тоник и черничный пирог: рецепты от Ральфа Лорена и его супруги

ФОТО: unsplash.com/Joseph Gonzalez

"Дом всегда был для меня местом, где тепло и спокойно и где можно насладиться простыми семейными радостями", - отметил Ральф Лорен. По случаю всемирного карантина дизайнер со своей женой Рики решили поделиться списком блюд, которые помогут "не падать духом и стать чуточку счастливее". Больше рецептов можно найти на сайте дизайнера. 

Французский тост от Рики Лорен

Ингредиенты:

  • 6 крупных яиц;
  • 475 мл молока;
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта;
  • щепотка соли;
  • 12 ломтиков хлеба для тостов;
  • несоленое сливочное масло;
  • сафлоровое или рапсовое масло;
  • коричный или кондитерский сахар;
  • сироп, джем или мед.

Приготовление:

  1. Разогреть плиту до 120 градусов.
  2. В большой миске нужно взбить яйца, молоко, ваниль и соль до кремового цвета. Вливаем полученную смесь в неглубокую чашу. С обеих сторон обмакните ломтики хлеба.
  3. Разогреваем на сковороде масло. Обжариваем хлеб на среднем огне до золотистой корочки, переворачивая через 3-4 минуты.
  4. Готовые тосты кладем на специальный пергамент для запекания. Кладем все в духовку чтобы тосты были теплыми, пока готовится следующая порция.
  5. Подавать по вкусу: с корицей и сиропом.

Кофейный тоник

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ингредиенты:

  • 60 мл эспрессо;
  • 300 мл газированной воды;
  • 1 долька апельсина;
  • 1 стакан кубиков льда.

Приготовление:

  1. Наполните кубиками льда стакан (примерно 500 мл).
  2. Добавьте газированную воду.
  3. Положите дольку апельсина.
  4. Поверх дольки апельсина медленно налейте кофе.

Рассыпчатый черничный пирог от Рики Лорен

Ингредиенты:

  • 3 стакана черники (лучше свежей);
  • 2 столовые ложки сахара;
  • сок и цедра 1 лимона;
  • ¾ стакана муки;
  • 1 стакан светло-коричневого сахара;
  • 1 ½ стакана овсяных хлопьев;
  • 6 столовых ложек подтаявшего соленого сливочного масла;
  • мороженое или взбитые сливки.

Приготовление:

  1. Духовку нагреваем до 190 градусов.
  2. Перемешиваем в миске чернику, сахар, лимонную цедру и лимонный сок. Перекладываем начинку в квадратную форму для выпечки шириной 23 см.
  3. В отдельной миске смешиваем муку, коричневый сахар, сливочное масло и овсяные хлопья. Мешаем пока смесь не станет похожа на крошки. Получившуюся массу распределяем поверх ягодной начинки.
  4. Запекать 40-45 минут до золотистого цвета.
  5. Лучше подавать с мороженым или взбитыми сливками.

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