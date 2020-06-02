Французский тост, кофейный тоник и черничный пирог: рецепты от Ральфа Лорена и его супруги

"Дом всегда был для меня местом, где тепло и спокойно и где можно насладиться простыми семейными радостями", - отметил Ральф Лорен. По случаю всемирного карантина дизайнер со своей женой Рики решили поделиться списком блюд, которые помогут "не падать духом и стать чуточку счастливее". Больше рецептов можно найти на сайте дизайнера.
Французский тост от Рики Лорен
Ингредиенты:
- 6 крупных яиц;
- 475 мл молока;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта;
- щепотка соли;
- 12 ломтиков хлеба для тостов;
- несоленое сливочное масло;
- сафлоровое или рапсовое масло;
- коричный или кондитерский сахар;
- сироп, джем или мед.
Приготовление:
- Разогреть плиту до 120 градусов.
- В большой миске нужно взбить яйца, молоко, ваниль и соль до кремового цвета. Вливаем полученную смесь в неглубокую чашу. С обеих сторон обмакните ломтики хлеба.
- Разогреваем на сковороде масло. Обжариваем хлеб на среднем огне до золотистой корочки, переворачивая через 3-4 минуты.
- Готовые тосты кладем на специальный пергамент для запекания. Кладем все в духовку чтобы тосты были теплыми, пока готовится следующая порция.
- Подавать по вкусу: с корицей и сиропом.
Кофейный тоник
Ингредиенты:
- 60 мл эспрессо;
- 300 мл газированной воды;
- 1 долька апельсина;
- 1 стакан кубиков льда.
Приготовление:
- Наполните кубиками льда стакан (примерно 500 мл).
- Добавьте газированную воду.
- Положите дольку апельсина.
- Поверх дольки апельсина медленно налейте кофе.
Рассыпчатый черничный пирог от Рики Лорен
Ингредиенты:
- 3 стакана черники (лучше свежей);
- 2 столовые ложки сахара;
- сок и цедра 1 лимона;
- ¾ стакана муки;
- 1 стакан светло-коричневого сахара;
- 1 ½ стакана овсяных хлопьев;
- 6 столовых ложек подтаявшего соленого сливочного масла;
- мороженое или взбитые сливки.
Приготовление:
- Духовку нагреваем до 190 градусов.
- Перемешиваем в миске чернику, сахар, лимонную цедру и лимонный сок. Перекладываем начинку в квадратную форму для выпечки шириной 23 см.
- В отдельной миске смешиваем муку, коричневый сахар, сливочное масло и овсяные хлопья. Мешаем пока смесь не станет похожа на крошки. Получившуюся массу распределяем поверх ягодной начинки.
- Запекать 40-45 минут до золотистого цвета.
- Лучше подавать с мороженым или взбитыми сливками.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!