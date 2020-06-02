Вт, 2.06.2020
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Польша, возможно, уже скоро снимет запрет на въезд соседей

Граница Латвии и Литвы. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova

В связи с улучшением ситуации c Covid-19 Польша надеется в "ближайшие недели" отозвать запрет на въезд граждан соседних стран и других иностранцев, заявил на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии в Таллинне глава МИД Польши Яцек Чапутович.

На совместной пресс-конференции Чапутович сказал, что так называемый "балтийский пузырь", когда страны решили отменить ограничения на поездки для граждан в отношении друг друга - это "вдохновение для Польши", однако все еще возникает немало проблем из-за связанных с миграцией очагов коронавируса, например, на угольных шахтах.

"Это компромисс между угрозой для здоровья и потребностью развивать экономику и туризм. Так что нам следует относиться к этому должным образом. Решение о фазе снятия ограничений, связанной с поездками, должен принять министр здравоохранения", - сказал Чапутович.

Он подчеркнул, что, хотя страны находятся на правильном пути в плане обуздания коронавируса, конкретные решения будут зависеть от рекомендаций экспертов.

Министр добавил, что на уровне Евросоюза ведутся дискуссии о единой политике относительно поездок во всем сообществе. "Возможно, этот "пузырь" будет "пузырем" ЕС, я надеюсь", - сказал он.

Польша до 12 июня продлила контроль на внутренних границах с Литвой, Германией, Чехией и Словакией.

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