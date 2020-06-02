Лидеры G7 не поддержали возвращение России

Великобритания и Канада выразили возражения против присоединения России к группе стран G7, усилив таким образом разногласия по поводу желания президента США Дональда Трампа принять Россию обратно в клуб стран мировой элиты, сообщает ВВС.
В субботу Трамп сообщил, что запланированный на этот месяц саммит G7 отложен на сентябрь.
По словам Трампа, G7 - "устаревшая группа стран", которую стоило бы расширить, включив в нее другие государства, в том числе и Россию.
В воскресенье Трамп рассказал президенту России Владимиру Путину о своих планах пригласить его на саммит.
Идея Трампа пригласить Путина привела к возражениям Великобритании и Канады, и уже в воскресенье лидеры стран указали, что не поддержат принятие России обратно в группу стран G7.
Россия из клуба стан мировой элиты, который тогда был известен как G8, была исключена в 2014 году после аннексии принадлежащего Украине Крыма.
"Россия была исключена из G7 несколько лет назад, когда вторглась в Крым, и неуважение и игнорирование международных правил и норм, которые продолжаются со стороны России, причина, почему она остается за пределами G7 и останется там и в дальнейшем",
- сказал на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что наложит вето на предложение о присоединении России к G7.
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