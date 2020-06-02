Почти 5000 человек требуют остановить распространение 5G в Эстонии

По оценке представителей обращения, технология 5G может навредить душевному и физическому здоровью людей. В своем обращении они также требуют защитить окружающую среду и людей от воздействия источников искусственного излучения, а также установить новые и безопасные стандарты максимальной экспозиции для всей беспроводной связи в Эстонии и ужесточить нормы и регулирующие стандарты.

Главная мысль обращения состоит в том, что государство должно принять незамедлительные меры и остановить распространение технологии 5G в Эстонии, пока не будет научно доказано, что сеть абсолютно безопасна.

У Комиссии по социальным делам была возможность отклонить обращение сразу, поскольку его смысл аналогичен обращению, которое комиссия рассматривала менее двух лет назад.

Председатель Социальной комиссии Тынис Мелдер признался, что людей нельзя винить в том, что они боятся новых технологий, но обращение, поступившее сегодня на обсуждение, идентично тому, что было получено в прошлом году и тогда же отклонено.

"По информации на сегодняшний день в этой сфере за год не произошло никаких изменений, также в обращении не указано новых фактов, которые заставили бы нас передумать. И все-таки мы решили оставить эту тему в разработке и вернуться к вынесению решения осенью, потому что надеемся, что к тому моменту мы получим дополнительные ответы от Департамента здоровья", - добавил Мелдер.

Заместитель председателя Социальной комиссии Хельмен Кютт отметила, что обращение подписали почти 5000 человек. "Конечно многие из них искренне обеспокоены и взволнованы. Мы точно можем сказать, что год назад обсуждали эту тему, но мир двигается дальше, и мы не уверены, что за это время не появилось новых аспектов. Мы не уверены, что сейчас можем взять ответственность и сказать, что 5G абсолютно безопасна. Поэтому мы решили взять дополнительное время для анализа и принятия решения, чтобы быть в курсе наиболее свежей информации", - сказала Кютт.

Почему было отклонено прошлое обращение?

В сентябре 2019 года Комиссия Рийгикогу по окружающей среде пришла к решению о том, что мобильная сеть нового поколения 5G не представляет собой опасности для здоровья населения.

Комиссия приступила к изучению 5G в июне 2019 года, когда в Рийгикогу поступило коллективное обращение "Требуем остановить развертывание технологии 5G в Эстонии", инициатором которого был портал Kiirgusinfo. Основателем этой среды был человек, потерявший покой из-за дистанционных электросчетчиков.

По итогам заседания Комиссия по окружающей среде признала, что в отношении диапазонов частот 3400–3800 МГц и 694–790 Мгц, используемых при эксплуатации технологии 5G, на основании научных данных нет возможности доказать их опасность для окружающей среды.

Исходя из этого, комиссия подсчитала, что нет причин препятствовать развитию технологии 5G в Эстонии.

При этом члены комиссии во главе с Эрки Сависааром посчитали, что несомненно, в будущем общая плотность мощности всех полей должна будет соответствовать действующим нормам излучения.

Некоторые исследования показывают, что длительное воздействие электромагнитного излучения может повлиять на скорость роста растений и их устойчивость, поведение и размножение насекомых, грызунов и птиц. Научно идентифицируемые новые риски для дикой природы могут возникать в диапазоне частот миллиметровых волн от 30 ГГц и выше, которые, однако, отличаются в тысячи раз от тех, которые используются в технологии 5G.

"Частоты, которые будут использоваться для технологии 5G, близки к тем, которые уже используются, и никаких существенных различий в их биологическом воздействии не ожидается. Целесообразно продолжать применять меры предосторожности и разумного использования к любому электромагнитному излучению", - гласила точка зрения комиссии.

Комиссия также отметила тогда, что вместо 5G имеет смысл инвестировать максимум в безопасную для здоровья оптоволоконную сеть.