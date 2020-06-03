Ср, 3.06.2020
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Полностью возобновляется предоставление всех медицинских услуг

Помещения больницы. Иллюстрация

ФОТО: Una Kupruka / LETA

Со среды, 3 июня, разрешается предоставление всех плановых стационарных медицинских услуг, а это значит, что полностью возобновляется предоставление всех видов медицинских услуг.

Как и ранее, медицинские учреждения должны соблюдать меры предосторожности - ограничивать количество пациентов, одновременно находящихся в медучреждении, обеспечивать разделение потоков пациентов, обеспечивать пациентов и работников средствами индивидуальной защиты, а после визита каждого пациента производить дезинфекцию, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Медучреждения в рамках возможностей в первую очередь должны обеспечить предоставление услуг тем пациентам, чья запись ранее была отменена из-за чрезвычайного положения.

Также стоит отметить, что 1 июня в Латвии возобновились очные процессы в сфере образования и спорта. 

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