В США восьмой день идут протесты. Трамп: "Приведите Национальную гвардию!"

В Нью-Йорке протесты переросли в столкновения с полицией, разгром магазинов и мародерство. Масштабные митинги и демонстрации прошли в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Атланте и Сиэтле, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В своем Twitter президент США Дональд Трамп написал, что в Нью-Йорке самый большой универмаг в мире и предмет гордости этого города был опустошен вчера (в понедельник).

"Хулиганы и воры осквернили его, разбив почти все большие панели витрин магазинов. Какая жалость. Приведите Национальную гвардию!". По данным на вторник, порядка 18 000 служащих в Национальной гвардии оказывают поддержку полиции 29 штатов. Пентагон отправил порядка 1600 солдат для охраны Вашингтона и окрестностей.

Macy’s at 34th. Street, long the largest single department store anywhere in the world, & a point of pride in NYC, was devastated yesterday when hoodlums and thieves vandalized it, breaking almost all of its large panels of storefront glass. What a shame. Bring in National Guard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Днем протесты проходят миролюбиво, ситуация меняется с наступлением темноты - протесты перестают в погромы. Сообщается, что в двух городах в ночь на вторник в столкновениях с протестующими были ранены пять полицейских.

PORTLAND police attempting to disperse crowd. pic.twitter.com/zGFYTTKy5q — USA Riot News and Updates (@RiotsUsa) June 3, 2020

64% американцев, принявших участие в опросе Ipsos по заказу агентства Reuters, выразили симпатии к людям, которые вышли на улицы. Противоположные эмоции испытывают 27% опрошенных. Девять процентов не смогли ответить на этот вопрос.

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