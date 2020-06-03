Ср, 3.06.2020
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В США восьмой день идут протесты. Трамп: "Приведите Национальную гвардию!"

Протесты в США

ФОТО: PAUL ELLIS / AFP

В Соединенных Штатах Америки уже восьмой день продолжаются протесты, которые начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Во вторник на улицы в разных городах США снова вышли люди.

В Нью-Йорке протесты переросли в столкновения с полицией, разгром магазинов и мародерство. Масштабные митинги и демонстрации прошли в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Атланте и Сиэтле, сообщает LETA со ссылкой на AFP. 

В своем Twitter президент США Дональд Трамп написал, что в Нью-Йорке самый большой универмаг в мире и предмет гордости этого города был опустошен вчера (в понедельник).

"Хулиганы и воры осквернили его, разбив почти все большие панели витрин магазинов. Какая жалость. Приведите Национальную гвардию!". По данным на вторник, порядка 18 000 служащих в Национальной гвардии оказывают поддержку полиции 29 штатов. Пентагон отправил порядка 1600 солдат для охраны Вашингтона и окрестностей. 

Днем протесты проходят миролюбиво, ситуация меняется с наступлением темноты - протесты перестают в погромы. Сообщается, что в двух городах в  ночь на вторник в столкновениях с протестующими были ранены пять полицейских. 

64%  американцев, принявших участие в опросе Ipsos по заказу агентства Reuters, выразили симпатии к людям, которые вышли на улицы. Противоположные эмоции испытывают 27% опрошенных. Девять процентов не смогли ответить на этот вопрос. 

Галерея: Погромы в США

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