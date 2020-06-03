Как правильно позаботиться о волосах летом?

Как позаботиться летом о своих волосах, чтобы они были блестящими, мягкими и здоровыми, поясняет консультант по красоте BENU Aptieka Наталья Гаврильченко.

Ассортимент средств по уходу за волосами очень широк.

Чтобы найти для себя наиболее подходящие и выбрать наиболее эффективную процедуру по уходу за волосами, нужно понять, какова структура волос, их состояние, а также оценить свои повседневные привычки.

Консультант по красоте поясняет, что весной и летом солнце бывает очень сильным, поэтому его нужно избегать обладательницам крашеных волос, особенно блондинкам, так как крашеные или отбеленные волосы, у которых после химической обработки разрушен естественных гидролипидный слой, быстрее выделяют влагу и больше всего страдают от неблагоприятного воздействия солнца.

Какими пользоваться средствами для ухода за волосами?

Для ухода за волосами рекомендуется пользоваться по крайне мере тремя средствами - нежным шампунем, кондиционером или маской и кремом или спреем. Консультант по красоте напоминает, что шампунь нужно наносить и смывать дважды, затем на высушенные полотенцем волосы необходимо нанести кондиционер или маску и в конце тщательно смыть. В летний период, когда солнце активно, на крашеные волосы следует нанести маску или спрей, так как эти средства намного лучше ухаживают за волосами, увлажняют их и содержат много ультрафиолетовых фильтры, которые предохраняют волосы от выгорания.

Летом желательно отказаться от очень горячего фена, плойки или щипцов для завивки волос. Если же без них не обойтись, то желательно воспользоваться специальными средствами, защищающими волосы от высоких температур, а также молочком или лосьоном для укладки и разглаживания волос.

Эти средства обеспечивают волосам легкую фиксацию, блеск и дополнительно увлажняют их.

Рекомендуется не пользоваться лаком, так как он содержит спирт и сушит волосы. Если волосы трудно расчесываются, специалист по красоте рекомендует после мыться волос пользоваться несмываемыми, увлажняющими бальзамами. Они распутывают волосы и предохраняют их от потери влаги.

Защита волос на пляже

Отправляясь летом на пляж, на забывайте надеть головной убор из натуральных материалов. Длинные волосы желательно собрать в хвост или заплести в косу, используя для этого шелковые резинки или спирали, так как они не травмируют волосы. От заколок и других металлических элементов лучше отказаться.

Консультант по красоте подчеркивает, что после купания в море волосы нужно обязательно вымыть, так как кристаллы соли разрушают гидролипидный слой и сушат волосы. После морского купания и мытья на волосы рекомендуется нанести интенсивную восстановительную маску или - обладательницам некрашеных волос - глубоко увлажняющую маску, чтобы восстановить блеск и здоровый вид волос.

Не забывайте о витаминах и здоровом питании!

Уход за волосами с помощью различных средств может привести к симптоматическим улучшениям, однако на внешний вид волос существенно влияет также недостаток различных витаминов и веществ. Специалист по красоте рекомендует принимать витамины для волос весной и в осенне-зимний период не менее трех месяцев и не забывать также о ценных жирных кислотах - Омега-3 и 6, включив в рацион также рыбу, оливковое масло и дополнительно - масло вечерней примулы.