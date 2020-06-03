В каких краях зарегистрированы новые случаи Covid-19

Активные случаи заболевания констатированы в 51 самоуправлении.

В самоуправлении Бауского края агентству LETA сообщили, что случаи заражения Covid-19 в крае не связаны с конкретным мероприятием.

По неофициальной информации, заражение произошло на частной вечеринке.

По данным на 2 июня, в Латвии после Covid-19 выздоровели 760 человек. В минувшие сутки случаи заражения Covid-19 выявлены в Риге, Юрмале, Коценском и Бауском краях.

Активные случаи заболевания констатированы в 51 самоуправлении.

В самоуправлении Бауского края агентству ЛЕТА сообщили, что случаи заражения Covid-19 в крае не связаны с конкретным мероприятием. По неофициальной информации, заражение произошло на частной вечеринке.

По данным на 2 июня, в Латвии после Covid-19 выздоровели 760 человек.