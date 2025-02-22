Трамп снял с должности высшего военного чиновника США

Браун был назначен на эту должность на четыре года в октябре 2023 гола.

Трамп в своей социальной сети Truth Social поблагодарил Брауна за "его более чем 40-летние служение нашей стране".

"Для меня большая честь объявить о выдвижении генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна на пост следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов", - написал Трамп.

"Генерал Кейн - выдающийся пилот, эксперт в области национальной безопасности, удачный предприниматель и и боец со значительным опытом межведомственных и специальных операций", - написал Трамп.

Согласно биографии Кейна, он занимал различные должности, включая должность помощника директора по военным вопросам в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), и служил на различных оперативных и штабных должностях. Он провел более 150 часов в боях в качестве пилота истребителя F-16 и налетал на этом самолете более 2800 часов.

Браун был вторым афроамериканцем, возглавившим Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, который занимал этот пост с 1989 по 1993 год.

Он был повышен до офицера в 1984 году и является опытным пилотом, налетавшим более 3000 часов, 130 из которых - в боях.

Браун командовал эскадрильей истребителей и двумя авиагруппами истребителей, а также ВВС США в Центральном командовании и Индо-Тихоокеанском командовании.

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