Стив Бэннон обвиняется в нацистском приветствии, когда он заканчивал речь на консервативном собрании, на котором в конце этой недели выступит президент Дональд Трамп, однако Бэннон заявил в пятницу, что этот жест был всего лишь "намеком", сообщает AP.
Бэннон, который в свое время был главным стратегом Трампа и помогал вести его республиканскую кампанию 2016 года, выступал со сцены на Конференции консервативных политических действий под Вашингтоном в четверг вечером, когда вытянул в воздух правую руку ладонью вверх со словами: "Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!" - ссылаясь на то, что Трамп кричал после покушения на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, во время прошлогодней кампании.
Этот жест незамедлительно вызвал реакции, так как был похож на приветствие, которое исторически связано с нацистами и их союзниками.
"Долгая и тревожная история Стива Бэннона, связанная с антисемитизмом и разжиганием ненависти, угрозами насилия и поддержкой экстремистов, хорошо известна и задокументирована ADL и другими организациями, - написала Антидиффамационная лига в X. - Мы не удивлены, но обеспокоены нормализацией такого поведения".
Steve Bannon’s long and disturbing history of stoking antisemitism and hate, threatening violence, and empowering extremists is well known and well documented by ADL and others.— ADL (@ADL) February 21, 2025
We are not surprised, but are concerned about the normalization of this behavior.… pic.twitter.com/EA5qBVqkvL
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