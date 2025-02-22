Сб, 22.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Бывший стратег Трампа обвиняется в возможном нацистском приветствии на конференции (5)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Стив Бэннон
Стив Бэннон Фото: CTV News

Стив Бэннон обвиняется в нацистском приветствии, когда он заканчивал речь на консервативном собрании, на котором в конце этой недели выступит президент Дональд Трамп, однако Бэннон заявил в пятницу, что этот жест был всего лишь "намеком", сообщает AP.

Бэннон, который в свое время был главным стратегом Трампа и помогал вести его республиканскую кампанию 2016 года, выступал со сцены на Конференции консервативных политических действий под Вашингтоном в четверг вечером, когда вытянул в воздух правую руку ладонью вверх со словами: "Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!" - ссылаясь на то, что Трамп кричал после покушения на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, во время прошлогодней кампании.

Этот жест незамедлительно вызвал реакции, так как был похож на приветствие, которое исторически связано с нацистами и их союзниками.

Читайте также

"Долгая и тревожная история Стива Бэннона, связанная с антисемитизмом и разжиганием ненависти, угрозами насилия и поддержкой экстремистов, хорошо известна и задокументирована ADL и другими организациями, - написала Антидиффамационная лига в X. - Мы не удивлены, но обеспокоены нормализацией такого поведения".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (5)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх