Бэннон, который в свое время был главным стратегом Трампа и помогал вести его республиканскую кампанию 2016 года, выступал со сцены на Конференции консервативных политических действий под Вашингтоном в четверг вечером, когда вытянул в воздух правую руку ладонью вверх со словами: "Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!" - ссылаясь на то, что Трамп кричал после покушения на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, во время прошлогодней кампании.