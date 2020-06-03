Сокращения в Tallink: в Латвии и Швеции уволят 800 человек

К настоящему моменту предприятие начало процесс сокращения моряков также в Латвии и Швеции, где процессы коллективного сокращения затронут в общей сложности до 800 сотрудников.

В Швеции и Латвии сокращение коснется в основном персонала, обслуживающего корабли. В Финляндии большинство сотрудников находятся в неоплачиваемом отпуске.

"До сих пор нам удавалось избежать увольнений моряков в Эстонии благодаря различным мерам и надежде на то, что мы сможем возобновить нашу деятельность быстрее, чем мы можем сделать это сегодня. В некоторых странах по-прежнему действуют частичные ограничения на поездки, что в конечном итоге повлияет на финансовые результаты по крайней мере до следующего лета", - комментирует председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

"К сожалению, дела обстоят так, что в течение ближайших месяцев в докризисном объеме наша деятельность точно не восстановится, это означает также то, что мы не можем сейчас предложить работу всем сотрудникам концерна в прежнем объеме.

Таким образом, нам пришлось тщательно оценить и проанализировать наши кадровые потребности и возможности трудоустройства, и сегодня мы столкнулись с ситуацией, в которой, к сожалению, нам приходится сократить из рядов эстонских моряков хороших и работящих коллег.

Чтобы избежать более масштабных сокращений эстонского персонала, мы предлагаем некоторым коллегам, работающим по морскому трудовому договору, временно сократить рабочую нагрузку и оплату труда на 20 процентов. При восстановлении рыночного спроса мы сможем снова увеличить нагрузку и оплату. Договоры предлагаем на период осени, зимы и весны", - сказал Ныгене.

"Мы смогли удержать общее число увольнений в Эстонии на более низком уровне, чем в других странах, в том числе благодаря решению правительства республики, в результате которого налоговая система для моряков частично уравнивается между соседними странами. Без применения этой меры потребность в увольнениях в Эстонии была бы выше. Появление этой меры помогло сохранить больше рабочих мест в Эстонии", - сказал он.

"Как и в других странах, мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших замечательных коллег в этом тяжелое время в этом процессе и в дальнейшем и по возможности предложить другие решения в рамках концерна. Если в будущем обстоятельства изменятся и перспективы компании снова улучшатся, мы первыми ждем обратно в наши ряды именно сегодняшних сотрудников, которые так много сделали для нашей компании", - добавил Ныгене.