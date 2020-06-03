Реформа самоуправлений: Сейм рассмотрел уже две трети предложений

Парламент начал работу над окончательным чтением закона о реформе еще в конце мая, и в среду собрался на продолжение заседаний в третий раз.

Всего на третье чтение закона об административно-территориальной реформе было подано 377 предложений, заседание было прервано, когда депутаты проголосовали за 238-е предложение. Сейчас парламентарии работают над приложением к закону, содержащем список созданных в результате реформы самоуправлений.

Рассмотрение закона в третьем чтении продвигается значительно быстрее, чем во втором. Возможно, в этот раз дебаты не столь активны, так как коалиция и часть оппозиции достигли соглашения по нескольким вопросам, по которым у сторон были разногласия. Кроме того, в предыдущем удаленном заседании не принимали участие несколько не принадлежащих к фракциям депутатов, так как они возражали против использования этой системы.