В США в связи со смертью Джорджа Флойда обвиняются четверо полицейских

"Генеральный прокурор штата Миннесота Кит Элисон переквалифицировал обвинение Дерека Човина по делу об убийстве Джорджа Флойда на более серьезное - на обвинение в убийстве второй степени - и обвинил и трех остальных полицейских", - сообщила в Twitter Клобушар.

"Это еще один важный шаг на пути к правде".

Човину на прошлой неделе были выдвинуты обвинения в убийстве третьей степени, что приравнивается к непредумышленному убийству.

В обвинении в убийстве второй степени нет указания на намеренные действия, однако за это предусмотрено более суровое наказание.

37-летний Томас Лейн, 26-летний Александер Куэнг и 34-летний Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

Напомним, в США уже более недели продолжаются протесты, которые вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая во время задержания в Миннеаполисе. Мирные протесты переросли в обширные погромы, которых в США не наблюдалось годами.

В попытках остановить беспорядки, в некоторых штатах США был объявлен комендантский час, на помощь полиции была направлена Нацгвардия.